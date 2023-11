Notizia bomba dalla Spagna: esonero con effetto immediato | Lascia la panchina nonostante il successo

Sembrava tutto fatto per il rinnovo e invece la società ha cambiato idea. La notizia arriva dopo una vittoria molto importante.

È difficile comprendere a volte le dinamiche del calcio praticato ad alti livelli. Quanti interessi ci sono in ballo e quanto può pesare un risultato? In questo caso l’esonero del tecnico è arrivato dopo una vittoria, non proprio il processo che tutti ci saremmo aspettati.

Bisogna dunque scavare a fondo nella vicenda per capire i perché di questa scelta, allargando la vista e provando a trovare altri protagonisti in scena. Se le mura dello spogliatoio potessero parlare sicuramente avremmo maggiori elementi per capire.

Una situazione sicuramente diversa da quella di Diego Simeone, che ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2027 firmando praticamente col sangue. Il suo Atletico Madrid, piaccia o meno, è stata una delle squadre più influenti del nuovo millennio.

Per un allenatore che chiuderà probabilmente la parte più importante della sua carriera in un club, ce n’è un altro che invece ha trovato davanti a sé una porta chiusa. La società ha scelto di andare avanti senza di lui e i tempi sono davvero incredibili.

Ufficiale, il club cambia guida tecnica

Non è bastata al tecnico la vittoria in Europa League contro il Maccabi Haifa. Un risultato comunque prestigioso. Sarebbe interessante sapere se Baena e Sørloth, i due marcatori protagonisti della serata, fossero dalla parte del loro allenatore o se nello spogliatoio qualcosa si fosse già mosso.

Il Villareal ha deciso di cambiare e avrebbe già contattato il sostituto. Il 13° posto in classifica, frutto di 12 punti conquistati in 12 partite, è la conseguenza di un lavoro svolto fin qui in maniera estremamente superficiale. Il club spagnolo ha una storia da preservare e non ammetterà altri passi falsi.

Avanza Marcelino

Come riportato da Tuttomercatoweb José Rojo Martín, detto Pacheta, lascia la panchina del Villareal. I pessimi risultati in campionato hanno complicato terribilmente il suo futuro in Spagna. La società ha già scelto il suo sostituto. Servono punti e nuovo entusiasmo per ritrovare le posizioni più nobili della classifica.

Dopo una non esaltante esperienza in Francia all’Olympique Marsiglia, Marcelino è pronto a tornare in panchina. Un tecnico molto stimato in Spagna (sondato in passato anche da club italiani in passato, ndr) e spesso chiamato a risollevare situazioni difficili. Questa esperienza potrebbe cambiare il suo curriculum e attirare nuovi club grazie alla sua idea di calcio.