Osimhen, l’annuncio è ufficiale: fuori dalla rosa | Cosa è successo al nigeriano

Il centravanti nigeriano ha quasi smaltito l’infortunio muscolare di ottobre, ma deve fare i conti con una novità inaspettata.

Tre vittorie e due pareggi in cinque partite. Questo il bottino raccolto dal Napoli nell’ultimo mese tra campionato e Champions League, senza aver potuto contare sull’apporto di Victor Osimhen. Niente male per una squadra che a settembre sembrava essersi avvitata in una crisi irreversibile, non solo per motivazioni tecniche.

Quanto a metà ottobre arrivò la notizia dell’infortunio muscolare subito dall’attaccante nigeriano proprio durante la partita amichevole che l’ex Lille stava disputando con le Super Aquile contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini in tanti, tra i tifosi del Napoli, ma non solo, preconizzarono foschi scenari per Rudi Garcia e in generale per i campioni d’Italia.

Lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra e tempi di recupero non inferiori ai 40 giorni. Il tutto con alle porte l’impegno di campionato contro il Milan e le gare chiave in Champions contro Union Berlino e Braga. Seppur con qualche alto e basso di troppo, in particolare il primo tempo da dimenticare contro i rossoneri, Politano e compagni se la sono cavata, ma ora il ritorno in campo di VO9 è atteso come una manna.

Perché sebbene la prima parte della sua quarta stagione al Napoli sia stata caratterizzata da qualche tensione di troppo anche fuori dal campo, Osimhen è comunque riuscito a trascinare la squadra a suon di gol. Ben sei quelli realizzati in campionato, ai quali aggiungere l’assist per Di Lorenzo nella prima gara del girone di Champions in casa del Braga.

Osimhen verso il ritorno in campo, ma c’è un nuovo colpo di scena

Cosa sarebbe successo se Victor avesse potuto giocare con più tranquillità, quindi senza i tira e molla con la società rinnovo del contratto e senza le tensioni con Rudi Garcia, legate a qualche sostituzione mal sopportata, senza pensare allo scontro con il club dopo il video ironico su TikTok seguito al rigore sbagliato contro il Bologna?

Alla domanda che si stanno inevitabilmente facendo i tifosi, ma anche Aurelio De Laurentiis, non c’è ovviamente risposta, ma intanto il conto alla rovescia per rivedere Victor in campo in maglia azzurra sta per concludersi, nonostante una notizia a sorpresa che non riguarda il fronte medico.

Nigeria, il ct non convoca Osimhen per le gare contro Lesotho e Zimbabwe

Gli ultimi esami strumentali ai quali il giocatore si è sottoposto hanno infatti evidenziato che la lesione si è ormai riassorbita. Pertanto non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Osimhen sarà a disposizione di Garcia dopo la sosta del campionato di metà novembre, anche grazie al fatto di non essere stato convocato dal ct della Nigeria per gli imminenti impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

I biancoverdi, assenti in Qatar, disputeranno le prime partite del percorso verso Usa, Messico e Canada il 16 novembre contro il Lesotho e il 19 contro lo Zimbabwe, ma lo faranno senza il proprio bomber, non convocato dal ct Peseiro. Tutto come previsto, quindi, per la gioia dei tifosi del Napoli, che si preparano a non vedere Osimhen solo per la gara contro l’Empoli del 12 novembre. Per il mese di fuoco che vedrà gli azzurri affrontare Atalanta, Inter, Juventus e Roma Victor ci sarà. Si spera a mente sgombra…