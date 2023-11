“Scenata di gelosia”: Cassano-Vieri, svelata l’identità del ‘quinto’ | Lo conosce tutta Italia

Impazzano le indiscrezioni sui motivi alla base della rottura tra Bobo e gli altri ex compagni di viaggio della BoboTv: ecco la verità.

L’altalena di risultati di Milan e Napoli in campionato e in Champions? Il volo dell’Inter? La sorprendente marcia della Juventus? La stagione calcistica sta per entrare nel vivo con il rush finale dei gironi di Champions e con gli imminenti scontri diretti in Serie A, eppure sui social i principali temi di discussione non sono tecnici.

Da discutere ce ne sarebbe, proprio perché la squadra di Pioli non sta rendendo come tifosi e società si sarebbero aspettati dopo la campagna acquisti estiva e perché il nuovo Napoli di Garcia sembra aver perso la magia dell’era Spalletti. O perché all’orizzonte sembra riaffacciarsi il duello scudetto Inter-Juventus.

E invece nulla di tutto questo, buona parte degli internauti, stando alla classifica dei trend topics su X, sta preferendo ai dibattiti sull’andamento dell’annata calcistica la discussione sull rottura tra Christian Bobo Vieri e gli storici compagni di viaggio della BoboTv.

Proprio un anno fa di questi tempi la fortunata idea dell’ex attaccante di Juventus, Lazio e Inter, ovvero quella di dare vita ad un podcast, trasmesso su Twitch, nel quale affrontare i temi dell’attualità calcistica, sbarcò sulla Rai per una striscia di pochi minuti trasmessa durante i Mondiali 2022 in Qatar.

BoboTv, la rottura infiamma i social: cosa c’è dietro

La risposta del pubblico generalista non fu troppo calorosa, ma dopo quella parentesi il padrone di casa, insieme agli storici amici e compagni di viaggio Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani, tornò a mietere successi sui social. Fino a settimana scorsa, quando la rottura si è consumata improvvisa, ma fragorosa. Ma cosa è successo di così grave da far spezzare un sodalizio che sembrava più che solido per crearne un altro, ufficializzato dallo stesso Vieri, e comprendente tra gli altri anche Adriano?

Non è (ancora) dato saperlo. Versioni ufficiali non ce ne sono, se non la stizzita reazione di Vieri che ha respinto con sdegno l’ipotesi che tra gli (ex?) amici possa essere scoppiata una lite per questioni economiche. Sempre a mezzo social, tuttavia, è trapelato come oltre alla mancanza di condivisione sul progetto e al fatto che a Cassano, Ventola e Adani non sarebbe andato più giù il decisionismo di Vieri, “galeotta” sarebbe stata l’introduzione di un “quinto incomodo”.

BoboTv tra calcio e… padel: il ruolo speciale di Nicola Amoruso

Si tratta di Nicola Amoruso, amico storico di Vieri, nonché suo compagno nei tornei di padel, ed ex compagno di squadra di Bobo alla Juventus. L’idea di Christian di “allargare la famiglia” con l’inserimento di Amoruso non sarebbe piaciuta ai compagni di viaggio, ma a questo punto sarebbe stato lo stesso Vieri a rivendicare i propri diritti, ovvero quello di creatore del marchio BoboTv, che gli dà ovviamente la possibilità di decidere eventuali variazioni anche senza l’approvazione dei colleghi.

Giusto così o trattasi di una decisione poco democratica? Il dibattito è aperto, fatto sta che Adani, Cassano e Ventola non l’avrebbero presa bene, da qui l’idea di separare le rispettive strade. Così, mentre i tre avrebbero in cantiere nientemeno che un progetto alternativo e concorrente, Vieri avrebbe deciso di creare la nuova formazione, a quanto pare temporanea, ma… ben amalgamata. Con Bobo e Amoruso in attacco c’è infatti Alino Diamanti il fantasista e Mark Iuliano in difesa…