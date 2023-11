Mourinho, questa non ti va già | Ci speravi ma l’infermeria ti ha deluso ancora

Mourinho, ci risiamo: un’altra mazzata tremenda arriva dall’infermeria. Questa volta riguarda direttamente il derby di domenica prossima.

Domenica 12 novembre, ore 18: la città di Roma si ferma, lo stadio si riempie, l’aria è diversa. In palio non ci sono 3 punti ma la gloria cittadina, un concetto che nella Capitale si respira da un minuto dopo la fine del derby ad un minuto prima del derby successivo.

Come arrivano le due squadre a questo importante appuntamento? Sicuramente peggio rispetto alle aspettative di inizio stagione, con una partenza che è stata per entrambe deludente: la classifica attuale recita 17 punti per la Roma e 16 per la Lazio.

Il campionato non ha sorriso particolarmente alle due rappresentanti romane, tra voli pindarici e prestazioni altalenanti: per info, chiedere a Romelu Lukaku e Serdar Azmoun, autori dei gol che a recupero inoltrato hanno ribaltato un Lecce mai domo all’Olimpico, sconfitto solo nel finale.

Oppure a Lewis Ferguson, il centrocampista scozzese che ha deciso la sfida tra Bologna e Lazio: biancocelesti mai realmente in partita nell’anticipo del venerdì, con Thiago Motta che ha preparato il match in maniera certosina, eliminando ogni spazio utile alle ripartenze laziali.

Chi gioca per la Roma?

A questa domanda, sicuramente non si potrà rispondere con “Smalling”: il difensore inglese è alle prese con un dolore tendineo alla gamba che si porta dietro dal primo settembre, dal match contro il Milan di campionato (perso, tra l’altro). Oltre all’ex Manchester United, fuori anche i lungodegenti Kumbulla e Abraham.

Rimane in dubbio la presenza del capitano Lorenzo Pellegrini, il numero 7 sta recuperando dalla lesione dei flessori della coscia destra e non vede l’ora di dare il suo consueto contributo offensivo. Contributo che invece daranno Paulo Dybala e Romelu Lukaku, finalmente pronti per dar vita alla coppia gol da sogno che tutti i tifosi giallorossi si aspettavano.

Zaccagni, escluse lesioni: un problema in più per Mou

Nessuna lesione: questo l’esito degli esami di Mattia Zaccagni, fermatosi durante il match di Champions League contro il Feyenoord. Ecco dunque che si profila un clamoroso recupero in vista del derby, per cercare di bissare il gol che valse l’1-0 finale nell’ultima stracittadina.

Questo uno stralcio del comunicato ufficiale diramato dalla Lazio: “Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab”.