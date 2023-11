È stata una richiesta precisa di Allegri | È stato accontentato: UFFICIALI i rinforzi

Allegri lo aveva chiesto in dirigenza, e finalmente lo ha ottenuto: da oggi sono ufficiali i due rinforzi in prima squadra.

Max Allegri e la Juventus: un binomio che sembra funzionare in questo primo scorcio di stagione, dove i bianconeri hanno inanellato una serie di risultati positivi che sorridono al tecnico livornese, sempre sulla graticola lo scorso anno.

Il buon avvio è coinciso con un upgrade generale delle prestazioni della Signora, a partire dalla prima giornata con il 3-0 rifilato all’Udinese in cui si sono visti dettami tecnici diversi e un baricentro sollevato di molti metri in pressione sull’avversario.

La stessa partita è coincisa poi con il, di fatto, addio alla Juventus di Paul Pogba: il francese è stato trovato positivo all’antidoping proprio in quella circostanza e si attende il decorso della Giustizia Sportiva per capire quale sarà la responsabilità oggettiva del 10 bianconero e l’eventuale pena (si parla di una squalifica non inferiore ai due anni).

L’altro guaio extra campo è coinciso con l’autodenunciata ludopatia di Nicolò Fagioli, costretto all’inibizione dal campo fino al prossimo maggio (potrà comunque allenarsi con la squadra fino al sopracitato termine).

Quali soluzione adottare temporaneamente?

Fino alla scorsa partita contro la Fiorentina (vinta per 1-0 di musetto), Allegri ha adottato ancora il centrocampo a 3 composto da Rabiot, Locatelli e Miretti con Kostic e McKennie ai loro lati. Il problema principale dell’utilizzo di tutte e 4 le risorse tra i titolari è la totale assenza di ricambi validi nel ruolo.

Si attenderà dunque con ansia il recupero di Timothy Weah (per poter spostare ancora McKennie in mediana all’occorrenza) e soprattutto si punta sull’evoluzione tattica di Cambiaso, che già aveva fatto vedere degli interessanti sviluppi nell’interpretazione del ruolo di esterno sinistro.

Yildiz e Huijsen in prima squadra: adesso è ufficiale

Adesso è anche ufficiale: Kenan Yildiz e Dean Huijsen faranno parte in pianta stabile della rosa juventina da qui fino alla fine della stagione. A riferirlo, è il comunicato ufficiale della Juventus, qui di seguito riportato.

“Dean Huijsen e Kenan Yildiz, da oggi, martedì 7 novembre 2023, fanno parte della Prima Squadra della Juventus. Per entrambi, che già gravitano intorno alla Prima Squadra da tempo, il punto d’arrivo di un percorso iniziato con la maglia dell’Under 19 bianconera e proseguito con la Next Gen. Per Yildiz, che nel frattempo ha trovato l’esordio anche con la Nazionale Maggiore della Turchia, sono già cinque le presenze in Serie A quest’anno. Huijsen, invece, ha esordito a San Siro, contro il Milan, mostrando fin dai primi istanti in campo personalità e talento“.