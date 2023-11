UFFICIALE: è stata esonerata una leggenda della Serie A | Decisiva l’ultima batosta

Si trascinavano da tempo in un rapporto che non era più proficuo: tutti si aspettavano il sollevamento dall’incarico, ora ufficiale.

Alti e bassi per i tecnici di Serie A: chi sale e chi scende dopo la giornata appena trascorsa? Sicuramente il posticipo del lunedì sera ha decretato la fine della crisi del Torino e del suo tecnico Ivan Juric: il 2-1 contro il Sassuolo all’Olimpico è stato convincente sotto ogni punto di vista.

Il mister croato (spettatore dallo sky box in quanto squalificato) ha svoltato partita – e forse, stagione – schierando un 3-5-2 con la doppia punta Sanabria/Zapata. L’infortunio di Ricci lo ha poi costretto a rivedere il suo piano iniziale, passando ad un più pragmatico 3-4-1-2 con l’ingresso di Vlasic.

Ora la classifica ha visto i granata fare un balzo al 12esimo posto a 15 punti, sulla scia del Frosinone di mister Eusebio Di Francesco, sempre più sorprendente con un’altra vittoria targata Arjon Ibrahimovic e Cuni.

Situazione analoga per il Cagliari di mister Ranieri, reduce dalla sua seconda vittoria consecutiva dopo la rimonta storica della scorsa domenica: questa volta la “vittima” è stato il Genoa di Gilardino che, dopo aver trovato il vantaggio di Gudmundsson ha subito il ritorno di fiamma di Viola e Zappa.

Chi a rischio esonero?

Tra gli allenatori a rischio esonero, sulla graticola troviamo Marco Baroni, tecnico di un Verona sempre più in difficolta: gli scaligeri sono al momento terzultimi a causa delle 4 sconfitte consecutive inanellate.

Analoga situazione per Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana che non è riuscito ancora a vincere: la sconfitta contro il Napoli, sebbene attenuata da un gol viziato da fuorigioco, ha lasciato scorie ad una squadra che non riesce proprio a trovare la via della rete (6 gol segnati in campionato, meglio solo dell’Empoli).

Ufficiale il licenziamento di Lucarelli

120 gol in Serie A: questo lo score da calciatore di Cristiano Lucarelli, leggendario bomber associato indissolubilmente alla sua esperienza a Livorno (101 gol in totale in amaranto). Nella sua seconda vita, l’ex attaccante ha intrapreso il percorso da allenatore: è di poche ore fa la notizia del suo esonero dalla Ternana (squadra militante in Serie B).

Questo il comunicato ufficiale: “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”.