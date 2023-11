Scatto Inter, dall’euforia in campo a quella sul mercato | Un altro campione si aggiunge alla rosa

Capolista in campionato e agli ottavi di Champions con ampio anticipo: l’Inter vola e chiude un altro super colpo di mercato.

Un calcio di rigore per entrare nella storia. Magari non in senso assoluto, né per la squadra, né per chi ha trasformato il tiro dal dischetto, ma la vittoria di misura conquistata dall’Inter in casa del Salisburgo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League è molto significativa.

Perché grazie a questo gol Lautaro Martinez è diventato il miglior marcatore in trasferta in Champions League nella storia dell’Inter a quota nove, uno in più rispetto a Hernan Crespo, ma soprattutto perché la squadra di Inzaghi è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale con due turni di anticipo.

Per il calcio italiano si tratta di qualcosa di non abituale. Perché vedere il nome dell’Inter a fianco a quelli di squadroni come Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, “abbonati” ad arrivare in fondo alla manifestazione e ad archiviare la pratica girone con largo anticipo avrà sicuramente inorgoglito Simone Inzaghi.

Era dal 2004-’05, sotto la gestione Mancini, che l’Inter non centrava il pass per il turno successivo con 180 minuti d’anticipo. Per Inzaghi si tratta della terza qualificazione su tre agli ottavi da quando siede sulla panchina dell’Inter: ai nerazzurri non capitava con lo stesso allenatore proprio dall’era Mancini, che ci riuscì per quattro anni consecutivi, tra il 2005 e il 2008.

Inter tra le regine d’Europa anche sul mercato: nuovo colpo in arrivo

L’ex ct dell’Italia non è però mai andato oltre i quarti di finale, mentre Inzaghi è già stato capace di raggiungere la finale al secondo tentativo. Va da sé che proprio la cavalcata della scorsa stagione, terminata con il ko a testa alta contro il Manchester City, abbia dato autostima al gruppo e abbia fatto crescere tutti in termini di personalità.

Prestazioni come quelle di Salisburgo ne sono la prova e il risultato è che adesso la squadra potrà concentrarsi sul dicembre di fuoco che la attende, con le trasferte contro Juventus, Napoli e Lazio, inframmezzate al match di Champions contro la Real Sociedad che deciderà il primo posto nel girone. I risultati ottenuti in Europa danno però prestigio al club anche sul mercato e la conferma arriva da un potenziale colpaccio a parametro zero al quale i nerazzurri si stanno avvicinando.

Zielinski-Napoli verso l’addio, ma il polacco può restare in Serie A

Piotr Zielinski è infatti vicino a dire addio al Napoli a parametro zero dopo otto stagioni. A scadenza di contratto nel prossimo giugno il centrocampista polacco non ha ancora trovato l’intesa per il prolungamento e dopo essere stato a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate sembra pronto a vivere una nuova esperienza professionale, sempre in Italia.

Nonostante l’interessamento di diversi top club europei per un giocatore che tra il 2020 e il 2022 è stato tra i migliori centrocampisti della Serie A, l’intenzione di Zielinski è infatti quella di restare in Italia, dove è arrivato a 17 anni, scoperto dall’Udinese. L’Inter e il suo ad Beppe Marotta hanno già fiutato l’ennesimo, possibile colpo a costo zero, ma devono fronteggiare la concorrenza di altre società, tra le quali la Juventus, che confida di poter tornare offrire a Zielinski dalla prossima stagione la vetrina della Champions League.