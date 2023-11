Clamoroso Ibra, niente Milan: ha scelto i rivali | Città in subbuglio

La decisione a sorpresa di Ibrahimovic infiamma la piazza. Ecco cosa succederà nelle prossime ore. I tifosi non possono crederci.

Una decisione che ha spiazzato tutti, proprio quando il ritorno al Milan sembrava cosa fatta. Ecco cosa è successo nelle ultime ore e soprattutto come l’hanno presa i tifosi, da sempre molto vicini al proprio idolo. Questa volta le strade del giocatore e del club si separeranno.

Un passato con le maglie di Juventus e Inter, dove ha giurato di aver avuto da sempre quel sogno nel cassetto. Niente di più lontano dalla verità. Zlatan Ibrahimovic è sempre stato un professionista che ha scelto dove andare soprattutto per convenienza economica.

Portare in squadra lo svedese significa spesso vincere il titolo nazionale. È successo sin dai tempi dell’Ajax e anche i club italiani hanno sfruttato questo enorme vantaggio. Con Ibra in campo le partite sono più semplici e la sua leadership è unica a livello internazionale.

L’unica critica che si può rivolgere a Ibra è la sua assenza sulla scena internazionale. In Champions League l’attaccante non ha quasi mai lasciato il segno. Per la serie “quando il gioco si fa duro, gli altri iniziano a giocare”. Zlatan si è spesso fermato al palo.

Una chiamata speciale

Lo abbiamo visto a Milanello all’inizio di questa stagione dopo un derby perso contro l’Inter. Stefano Pioli aveva bisogno di esempi di un certo tipo e Ibra non si è certo fatto scappare l’occasione. Una strigliata a tutto il gruppo e un percorso nuovamente virtuoso tra campionato e coppe.

Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore è sempre più vicino al ritorno al Milan, con un ruolo ancora da stabilire. Lo spogliatoio potrebbe beneficiare della sua leadership così come i più giovani, appena arrivati in un grande club con una storia vincente.

Sognando il vero Ibrahimovic

C’è un altro Ibrahimovic che potrebbe sfruttare il momento positivo per accasarsi nella squadra più odiata. Non si tratta di Zlatan ma di Arijon, calciatore del Frosinone rivelazione di questo inizio di stagione. Le sue prestazioni hanno impressionato gli addetti ai lavori.

L’Inter starebbe osservando con attenzione la crescita del calciatore tedesco classe 2005, sicuramente uno dei profili più interessanti della prossima generazione. Servirà un blitz per bruciare la concorrenza e poter contare su un altro Ibra, magari protagonista di una carriera altrettanto soddisfacente dal punto di vista personale e del club che lo acquisterà.