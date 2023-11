Federica Pellegrini, la clamorosa verità è venuta a galla | Sta con lei da molti anni

I fan insistono per sapere la verità. Ci pensa la Divina attraverso un post sui social a spiegare la situazione.

Federica Pellegrini fa parlare di sé anche fuori dall’acqua. La Divina si sta godendo la sua famiglia e ora che è lontana dalle luci dei riflettori la sua vita sembra più semplice. In realtà il chiacchiericcio non si è mai fermato, con i paparazzi sempre pronti a fotografarla in ogni movimento.

La sua vita privata non mostra alcun segno di cedimento o almeno è questa la sensazione comune vedendola sorridente in tutte le sue iniziative. Il matrimonio con Matteo Giunta a Venezia, lo scorso 27 agosto 2022, è un ricordo ancora vivido tra le persone che seguono la coppia.

Dopo aver battuto ogni record e avendo fatto impazzire il mondo dello sport, la Pellegrini si sta finalmente dedicando più a se stessa e a ciò che verrà. La priorità è la bimba in arrivo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti Federica e Matteo non vedono l’ora di conoscere la creatura che cambierà le loro vite. Il dolce annuncio dovrebbe arrivare entro la fine del 2023. “Allargare la famiglia era quello che volevamo”, ha affermato la campionessa a Verissimo. Ora non resta che aspettare.

Sempre con lei

La chiamano “meringa” perché non vogliono svelare il proprio nome. La piccola ha già un nome ma i genitori non vogliono svelarlo, nemmeno ai familiari. Sarà interessante capire come la Pellegrini riuscirà a gestire tutti i suoi impegni, tra tv e casa.

L’aiuto del marito Matteo Giunta non mancherà di certo. Il parto avverrà in acqua, un ambiente che la campionessa conosce molto bene. Il suo habitat naturale.

Il post su Instagram ha spiazzato tutti

Terminate le gare la Pellegrini ci ha tenuto comunque a tenersi in forma e onorare tutti gli impegni presi in precedenza. La sua vita cambierà di certo ma sarà un dolce problema da affrontare insieme, come una vera famiglia.

In un post su Instagram però qualcuno ha pensato di rovinare il momento. Come evidenziato dal primo commento, un utente ha pensato bene di porre eccessiva attenzione sulla sua auto. Una compagna di viaggio assolutamente affidabile. Tra sponsorizzazioni ed eventuali benefici economici l’invidia è sempre l’ultima a morire. Ora è tempo di pensare a qualcosa di più importante. La “meringa” è in arrivo.