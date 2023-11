Wanda Nara, con Icardi lontano cresce il feeling con lui: “Poche settimane ma tante emozioni” | È un talento italiano

La showgirl esprime tutta la sua soddisfazione dopo l’inizio di questa nuova collaborazione artistica. Ecco cosa è successo.

Wanda Nara torna ad infiammare le platee ma questa volta non c’è nessuna fuga di notizie all’orizzonte. Le opportunità lavorative l’hanno riportata in Italia, dove sta partecipando al programma RAI “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci.

Da quando si è trasferita in Italia nel 2011, la sua storia è sempre stata associata al percorso di calciatori, da Maxi Lopez a Icardi, passando per altri possibili flirt davvero molto chiacchierati. Ora Wanda Nara si sta concentrando su questo progetto in particolare.

Secondo gli ultimi rumors la relazione con l’ex centravanti dell’Inter avrebbe superato qualche momento di difficoltà. La showgirl argentina ha fatto davvero poco ultimamente per nascondere eventuali passaggi a vuoto nella sua vita privata. I fan sono in delirio e non vogliono aspettare per sapere altro.

Il programma tv arriva nel momento giusto per dimostrare al mondo intero che la diretta interessata è una persona dal cuore buono, con dei valori importanti. I detrattori sono stati sempre molto crudeli nel definirla come un personaggio cattivo, portatore di negatività.

Che feeling dopo così poche settimane

In pista Wanda Nara ha dimostrato di sapersi muovere e non solo quando è partita la giusta base per ballare il Tango. La moglie di Mauro Icardi ha voglia di fare bene e non vede l’ora di affrontare la prossima sfida. Sui social ha persino aggiornato i fan sul prossimo ballo che ci farà vedere.

Intanto si è creato un feeling davvero magico con un partecipante della gara. Ballare bene e in maniera armoniosa significa anche accettare i pregi e i difetti della persona che deve essere guidata. Ecco di chi stiamo parlando.

Wanda Nara si affida a lui

Tra le tante doti di Wanda Nara possiamo anche annoverare il ballo ma per esprimersi ad alti livelli serve una guida. All’interno della competizione la showgirl sta imparando l’arte del mestiere grazie alla presenza di Pasquale La Rocca. Cosa staranno preparando per sabato prossimo?

A svelarlo è proprio l’argentina, che attraverso i social ha annunciato ai suoi fan che ballerà un valzer. Nel frattempo il ballerino non smette di riempire di elogi la sua allieva. Attraverso una storia su Instagram Pasquale La Rocca ha manifestato tutto il suo entusiasmo. “Orgoglioso di te e dei tuoi progressi settimana dopo settimana. Un viaggio iniziato solo 4 settimane fa ma che ci ha già regalato tante emozioni”. I telespettatori hanno già eletto la loro coppia preferita del programma.