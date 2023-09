Clamoroso, Icardi e Wanda lo hanno denunciato | Spalletti convocato in aula

Dai rapporti turbolenti ai tempi dell’Inter fino alle ultime notizie tra campo, accuse e gossip.

Esistono un Mauro Icardi calciatore, bomber, capitano e tifoso da una parte e un Mauro Icardi uomo dall’altra. Una delle due facce non è mai piaciuta alla tifoseria, che si è alternata nei giudizi, facendo cadere dalla torre una volta l’uomo e un’altra il capitano. Recentemente si è addirittura ipotizzato un ritorno ma solo sul web.

Indossare quella fascia implica il saper rappresentare a pieno titolo un atleta valoroso oltre che coraggioso. Peccato che fuori dal campo, secondo i rumors, l’ex capitano dell’Inter abbia fatto davvero poco per essere ricordato col sorriso. Dai legami con la Juventus ai recenti fatti di cronaca, i dubbi sul personaggio resistono.

O forse qualcosa, o meglio qualcuno, si è messo tra la sua voglia di Inter e le infinite possibilità di una carriera. Probabilmente Wanda Nara, moglie e manager del calciatore. Qualche consiglio sbagliato, qualche storia non prevista e soprattutto tanto rumore.

La storia di Mauro Icardi all’Inter si può tristemente osservare sulla copertina di una rivista di gossip. I gol, il talento e le doti del giocatore sono ricordi lontanissimi. Il tempo ci ha consegnato una storia dietro l’altra, una telenovela della quale non è ancora stato scritto il finale.

Grave denuncia in arrivo: cosa è successo

Quando si parla di Wanda Nara e Mauro Icardi tutto è possibile. Persino una causa per diffamazione. Come riportato da Varese News infatti il nuovo processo riguarda un giornalista del settimanale Cronaca Vera, accusato di aver offeso la coppia attraverso notizie riguardanti la vita privata del calciatore argentino.

Si fa riferimento al 2018 e, considerate le difficoltà all’interno dello spogliatoio interista, ci sono diverse persone che potrebbero partecipare più o meno direttamente al processo. Una situazione alquanto turbolenta che andrà spiegata da diretti interessati. Facciamo un passo indietro per ricostruire la vicenda.

C’entra anche Luciano Spalletti

Al processo del prossimo 12 aprile si parlerà di un audio whatsapp del 2018, diffuso dal giornalista, contenente informazioni sui possibili tradimenti della showgirl ai tempi dell’Inter, in particolare dei presunti rapporti con gli ex compagni di squadra Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

La difesa ha chiesto di sentire in aula anche l’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti e il vice Domenichini, oltre ai due calciatori sopracitati. L’attuale CT della Nazionale italiana si era battuto in difesa della squadra prima che Icardi perdesse la fascia da capitano. Il ruolo del tecnico nello spogliatoio potrebbe essere in linea con la spiegazione della vicenda.