Pioli, la notizia che non avresti voluto sapere | Il tuo peggior nemico è vestito di rosso

Un’altra mazzata incredibile per Pioli: rischia di perdere il suo top player assoluto a causa dei rivali…vestiti di rosso.

Non è un buon momento per Stefano Pioli e per il suo Milan: le due settimane dopo la sosta hanno fornito dei verdetti chiari. Contro le big si fatica sempre di più e non reggono più gli alibi delle assenze: ora, se il Diavolo vuole seriamente contendere per gli obiettivi stagionali, deve cambiare marcia al più presto.

Un solo misero pareggio nei grandi scontri e 3 sconfitte contro Inter, Juventus e Paris Saint-Germain. Il punto guadagnato contro il Napoli, arrivato dopo un parziale chiuso per 2-0 in favore dei rossoneri, suona decisamente come una occasione mancata di accorciare il terreno perduto nei confronti della capolista.

10 sono le giornate fino a qui disputate e se è vero che c’è tutto il tempo per recuperare (ad oggi) soli 3 punti dalla vetta, è altrettanto vero che sono i segnali mandati dai ragazzi di Pioli a non rasserenare i tifosi.

Uno di questi è sicuramente la mancanza di gol in Champions League (0 in questa stagione), assente da ben 5 partite nella massima competizione europea, da quando cioè Olivier Giroud ha segnato il gol decisivo al Maradona per la qualificazione alla scorsa semifinale.

È emergenza in attacco?

La risposta, se consideriamo i numeri in campionato è: non necessariamente, visti i 18 gol segnati, con la media di quasi 2 marcature a partite. Se invece consideriamo altri fattori come la carta d’identità, il modo di stare in campo e un gioco non più spumeggiante come in epoca scudetto, probabilmente c’è molto su cui lavorare.

Perchè è vero che Giroud è un fuoriclasse assoluto ma i suoi 37 anni si fanno sentire, assodato che Chukwueze deve aver il tempo che merita per esprimersi ma fino a qui i segnali non sono stati incoraggianti e considerato che Pulisic ha fino a qui trascinato la squadra ma storicamente in carriera è soggetto a numerosi infortuni.

Leao, il Manchester United chiama

Oltre ai sopracitati problemi di fisiologica natura, se ne aggiunge un altro che Pioli avrebbe voluto francamente evitare: il calciomercato.

Secondo quanto riportato dal britannico TeamTalk, infatti, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao per sostituire l’impalpabile Antony nel suo roster di trequartisti/ali offensive. Solo il futuro ci dirà se e quando si concretizzerà questo assalto al top player milanista.