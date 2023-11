Trasferimento a zero, il super talento approda a Milano | Battute le Big d’Europa

Il mercato invernale è alle porte: una big della Serie A è vicina a un colpaccio superando la concorrenza dei top club europei.

L’autunno ha fatto irruzione in Italia e purtroppo il verbo utilizzato è calzante alla luce delle drammatiche conseguenze che le prime piogge della stagione hanno avuto in diverse regioni dello Stivale, in particolare la Toscana colpita dall’alluvione nei primi giorni di novembre.

La lunga estata 2023 è quindi definitivamente alle spalle e dal punto di vista sportivo, e calcistico in particolare, questo significa che la stagione che si concluderà a metà maggio, un mese prima dell’inizio di Euro 2024 è definitivamente entrata nel vivo.

Quest’anno, poi, la decisione della Lega di non far osservare a squadre e calciatori l’abituale pausa in concomitanza delle festività natalizie trasformerà i mesi autunnali e i primi giorni d’inverno in una vera e propria maratona agonistica, che si intreccerà con l’inizio del calciomercato di gennaio.

Il 30 dicembre si concluderà infatti la penultima giornata del girone d’andata in Serie A e appena tre giorni dopo prenderà ufficialmente il via la campagna acquisti-cessioni un tempo detta “di riparazione”, che si concluderà alle ore 19 del 31 gennaio 2024. Mancano ancora tante partite prima della fine dell’anno solare, ma fin d’ora sembra nutrito il numero di squadre che saranno chiamate a… riparare.

Mercato di gennaio, Inter e Milan sono pronte a scatenarsi

Tra chi non ha operato bene in estate, alla luce della classifica, o semplicemente chi sarà costretto a intervenire per tamponare emergenze dettate dagli infortuni, il numero di direttori sportivi già all’opera per farsi trovare pronti alla riapertura delle liste è già piuttosto nutrito e comprende anche formazioni di altissima classifica, come Inter e Milan.

Se i nerazzurri sono pronti a mettere a disposizione di Inzaghi un altro difensore dopo l’infortunio di Pavard, in casa rossonera gli interventi dovrebbero riguardare più zone del campo. Molto dipenderà dall’esito del girone di Champions League, perché un’eventuale eliminazione ai gironi potrebbe far assottigliare il budget, ma quando si tratta di giovani talenti si può pensare ad un sacrificio economico. Così il Milan è in pole position per assicurarsi uno dei migliori prospetti under 18 del calcio internazionale.

Mercato Milan, si stringe per Matija Popovic: chi è il giovanissimo talento serbo

Si tratta di Matija Popovic, talento puro classe 2006, tedesco di nascita, ma serbo di passaporto, in forza al Partizan Belgrado. Mezzala, ma anche trequartista, il suo nome è da tempo sul taccuino dei dirigenti di molte grandi, pur essendo al momento fuori rosa nel proprio club per il rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre.

La sua vetrina si limita quindi al momento all’Under 17 della Serbia, nella quale sta incantando. Il paragone più illustre è quello con Jude Bellingham, dal momento che come l’inglese Matija sa giostrare in ogni zona del centrocampo, sfornando assist e gol. Il potenziale colpo a zero alletta tutti i top club d’Europa: il Milan c’è ed è pronto a sfidare Borussia Dortmund, Bayern Monaco e le immancabili Barcellona e Real Madrid. Pioli conta di averlo a disposizione tra poche settimane, i tifosi sperano di apprezzarne il talento nelle notti primaverili di Champions.