Ufficiale, l’Inter lo abbraccia di nuovo: “Contratto di due anni” | I tifosi non ci credono

La società nerazzurra ha deciso di richiamarlo. Pareri contrapposti tra i tifosi ma l’importante è il bene del club.

L’Inter lavora sul presente, con un primo posto in campionato assolutamente da difendere con le unghie e con i denti e allo stesso tempo programma l’immediato futuro. Nel calcio non c’è mai troppo tempo e bisogna arrivare pronti ai prossimi appuntamenti in campo e fuori.

Tra i dossier sul tavolo della dirigenza nerazzurra c’è anche il mercato, con la necessità di valutare le opzioni più accattivanti per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. In questo caso, per la difesa, Piero Ausilio sta per trovare l’accordo con un giocatore.

Si tratta del difensore ora in forza al Lilla Tiago Djaló. Il calciatore classe 2000 avrebbe già espresso grande entusiasmo per la destinazione milanese. Un incastro che si sarebbe potuto sviluppare anche prima del 2023, con l’infortunio che ha complicato il buon esito della trattativa.

Djaló era stato individuato tra i papabili per il dopo Milan Skriniar. Il difensore del PSG è andato via da Milano sbattendo la porta e i tifosi, come nel caso Lukaku, hanno dovuto prendere una posizione ben precisa. Chi non rispetta l’Inter non merita supporto.

Torna all’Inter: i dettagli

Lasciare un grande club come l’Inter è sempre doloroso ed ecco perché, in alcuni casi specifici, è possibile il ritorno. I tifosi hanno apprezzato le doti del giocatore in campo, per poi criticarlo nell’ultimo periodo quando i piani del club in quel ruolo sembravano altri.

L’Inter si prepara a riabbracciare un calciatore che è riuscito a vincere dei trofei e ha indossato la maglia nerazzurra in ben 455 occasioni. Il suo contributo alla causa è stato fondamentale, al punto da essere considerato una bandiera moderna in questi tempi così instabili.

Handanovic ha detto sì

“C’è un progetto di due anni che lo coinvolgerà. Samir resterà con noi“. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ai microfoni di Radio Serie A. L’ex capitano interista, dopo l’addio al calcio giocato, è stato richiamato dal club.

Non è ancora dato sapere se lavorerà all’interno dello staff del tecnico Simone Inzaghi o se la società ha pensato ad altri ruoli per lui. Dopo 12 anni in nerazzurro, Handanovic è pronto a rimettersi in gioco e fornire un valido contributo in termini di esperienza oltre che di conoscenza del club.