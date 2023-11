Hanno trovato il nuovo Lobotka | Meluso e AdL in Danimarca per piazzare un colpo storico

De Laurentiis e quella tendenza a fare i colpi a sorpresa: questa volta, attenzioni rivolte alla Danimarca per prendere il centrocampista.

Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione: tutto quello che ha dimostrato di possedere Aurelio De Laurentiis durante la sua presidenza al Napoli, società storica riportata in auge da zero dopo il fallimento.

Quel genio che è riuscito a sostituire un campione d’Europa e capitano come Lorenzo Insigne con un giovane georgiano preso per poco più di 10 M dalla Dinamo Batumi, facendogli guadagnare in 12 mesi il palcoscenico del Pallone d’Oro.

Gli affari del Napoli a poco prezzo che poi sono diventati campioni affermati sono stati innumerevoli, e l’averli rivenduti a cifre astronomiche non toglie i meriti di una lungimiranza rara da ritrovare nelle altre società italiane.

Prendiamo l’esempio di Lavezzi, Cavani, Higuain, Kim e Fabian Ruiz: le loro cessioni hanno fatto guadagnare uno sproposito nelle varie “ere” di mercato, contribuendo alla sopravvivenza di un’attività sportiva florida e virtuosa come quella napoletana. Lo scudetto vinto lo scorso anno è stato il coronamento di un percorso che procede inesorabilmente step by step.

I volti nuovi: chi esploderà prima?

Anche i profili acquistati in questa stagione cominciano a far valere gli investimenti importanti che hanno caratterizzato l’estate azzurra: è il caso di Natan, il cui acquisto per 10 milioni dal semisconosciuto Bragantino sembrava affrettato e non all’altezza di una squadra Campione d’Italia. Invece, il colosso brasiliano ha pian piano trovato minutaggio sempre più ampio, fino a diventare insostituibile.

Ci sarà ancora da attendere per vedere l’esplosione di Jesper Lindstrom, esterno destro danese che al momento si trova bloccato dall’exploit di Matteo Politano, il cui inizio di stagione è stato semplicemente perfetto.

Il vice Lobotka parla danese

Albert Grønbæk Erlykke del Bodo Glimt, centrocampista danese classe 2001, è il nuovo obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo. Al momento, il restyling del reparto sembra necessario, dal momento che Rudi Garcia sta esplorando nuove soluzioni tattiche.

Il pareggio al San Paolo contro il Milan, rimontato da un parziale di 2-0, è nato dall’intuizione di giocare con le due punte (Simeone e Raspadori) e gli esterni larghi. Servono dunque centrocampisti eccezionali dal punto di vista atletico e Erlykke fa parte di questa categoria di giocatore.