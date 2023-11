A 18 anni è pronto per il Milan: rinforzo per Pioli | Vuole giocarsi il posto

La trasferta di Napoli ha lasciato in eredità una serie di preoccupanti infortuni in difesa per i rossoneri: spunta un rinforzo a sorpresa.

È davvero un Milan… “indifendibile” quello tornato a casa con un pareggio dalla trasferta di Napoli. Il corsivo e le virgolette sono puramente volute, dal momento che si è scelto di giocare con le parole alla luce dell’emergenza infortuni che ha colpito la rosa di Stefano Pioli.

Dopo un primo tempo sontuoso, chiuso con due gol e tante altre occasioni non sfruttate, i rossoneri hanno subito al Maradona la reazione della squadra di Garcia, riuscita a riequilibrare il risultato grazie ai gol di Politano e Raspadori.

I meriti dei campioni d’Italia sono stati evidenti, ma a fare la differenza sono state anche le sostituzioni operate dai due allenatori. Tattiche quelle di Garcia, che ha cambiato modulo puntando su Olivera e Raspadori, forzate quelle di Pioli, che ha dovuto cambiare per infortuni Kalulu e Pulisic.

Chi è entrato al loro posto, Marco Pellegrino e Lukas Romero, non è stato impeccabile. I due hanno infatti avuto responsabilità evidenti sui gol del Napoli. Ma siccome al peggio non c’è mai fine, il bollettino medico del lunedì ha messo davvero nei guai il tecnico rossonero.

Milan, quanti infortuni: Pioli nei guai in in difesa

Da qui la battuta di cui sopra sull’”indifendibilità”, dal momento che il Milan è di fatto rimasto privo di rincalzi alla voce centrali di ruolo. Kalulu sarà infatti costretto a un lungo stop e a operarsi a causa di una lesione al retto femorale, mentre Pellegrino, sostituito nel finale di gara, ha rimediato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro che lo terrà lontano dai campi per almeno cinque settimane.

Non il massimo alla vigilia di un tour di impegni molto delicato e decisivo tanto sul fronte campionato, dove il Milan non può permettersi di perdere altro terreno da Inter e Juventus, che su quello della Champions League, dove la situazione di classifica è molto negativa dopo le prime tre giornate. Il mercato di gennaio è però ancora lontano, da qui la necessità di guardarsi in casa per reperire nuove risorse.

Emergenza Milan, sta per scoccare l’ora di Jan-Carlo Simic

Ecco allora che nelle prossime gare del Milan i tifosi potrebbero dover iniziare a familiarizzare con Jan-Carlo Simic. Classe 2005, tedesco di nascita e passaporto, ma serbo di origini, il ragazzo è considerato un predestinato. Pioli lo ha utilizzato nelle amichevoli estive, compresa quella contro il Real Madrid, ma presto potrebbe arrivare il debutto nel calcio vero.

Solo omonimo dell’ex difensore di Inter e Milan Dario Simic, Jan-Carlo, arrivato in Italia nel 2022 dallo Stoccarda, è un centrale moderno, forte fisicamente e bravo in marcatura, ma anche ben dotato sul piano tecnico. Ai più esperti Tomori e Kjaer, gli unici difensori arruolabili al momento in rosa, potrebbe spettare presto il compito di svezzare Simic in vista delle prossime gare ufficiali del Milan.