Dalla gloria al baratro, per l’ex Inter si mette malissimo | Epilogo anticipato

Mentre la squadra di Inzaghi vola in campionato e in Champions League un suo illustre prosegue il calvario di un ex illustre.

Cross di un “quinto” e implacabile girata in rete di un attaccante. Uno degli schemi più letali dell’Inter di Simone Inzaghi ha funzionato alla perfezione anche contro la Roma, con Federico Dimarco nei panni di assistman e Marcus Thuram in quelli del bomber. Grazie alla zampata dell’attaccante francese i nerazzurri hanno abbattuto il muro della Roma di José Mourinho.

Buon per l’Inter, tornata in testa alla classifica staccando di nuovo di due punti la Juventus e allungando su Napoli e Milan, che hanno impattato nello scontro diretto. Per Inzaghi, che in settimana aveva visto la squadra fare un passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di Champions League, arrivano quindi solo buone notizie.

Inutile negare che la partita contro la Roma avesse un sapore speciale non solo per i tifosi nerazzurri, ma pure per lo stesso Inzaghi e per i componenti della rosa. Perché il ritorno a San Siro per la prima volta da avversario di Romelu Lukaku era un “evento” atteso anche dai giocatori che hanno condiviso lo spogliatoio con Big Rom.

Quello che è successo è cosa nota e il gelo che ha separato l’attaccante belga non solo dai propri ex tifosi, ma pure dagli ex compagni, su tutti l’ex “gemello” Lautaro Martinez, non è passato inosservato. Acqua passata però non macina più, anche perché Lukaku si è ambientato benissimo alla Roma e la nuova Inter corre anche più spedita rispetto a quella dello scorso anno.

Manchester United, Onana può già dire addio: spunta un’ipotesi clamorosa

La marcia dei nerazzurri non era certo facile da prevedere, considerando che in estate il gruppo, oltre a Lukaku, aveva perso ex punti fermi come Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e André Onana. La cessione del portiere al Manchester United, in particolare, è stata dolorosa per l’importanza che il camerunese aveva avuto nella cavalcata dell’Inter lo scorso anno in Champions League. I 55 milioni pagati dai Red Devils hanno però reso meno sofferto l’addio di un giocatore che in Inghilterra sta faticando a ritrovarsi.

I primi due mesi dell’avventura allo United di Onana sono stati infatti da incubo, tra sconfitte in serie e prestazioni da dimenticare. Qualcosa di meglio si sta tuttavia vedendo nelle ultime uscite: il rigore parato in Champions contro il Copenaghen è stato decisivo, mentre nel derby perso 3-0 a Old Trafford contro il City Onana ha compiuto buone parate che hanno evitato un passivo peggiore. Eppure le voci di mercato sull’ex Ajax cominciano a fioccare e una in particolare ha del clamoroso. Il Manchester United starebbe infatti pensando di riprendersi David De Gea.

Onana in Coppa d’Africa: lo United ripensa a De Gea

Il portiere spagnolo, svincolato dallo scorso giugno dopo la fine dell’avventura allo United, durata 12 anni, è rimasto in ottimi rapporti con molti ex compagni ed è stato spesso invocato dai tifosi durante il primo scorcio di stagione. De Gea, il portiere con più presenze nella storia del club, potrebbe allora tornare “a casa” a gennaio, dal momento che Onana sarà impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun.

Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, ma tutto ruota attorno al futuro dell’ex interista. Un suo addio al Manchester a fine stagione appare molto probabile, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare già a gennaio, qualora davvero si materializzasse il ritorno di De Gea, che non accetterebbe di fare “il titolare a tempo” solo per coprire la momentanea assenza di Onana