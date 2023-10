Ha preso la decisione definitiva su Lukaku | Mourinho e la furia dopo Inter-Roma che fa scattare il piano

La partita di San Siro ha deciso il futuro dell’attaccante belga: nel bene e nel male i suoi ex tifosi sono sempre decisivi.

30.000 fischietti: tanti hanno accolto il ritorno di Big Rom a San Siro dopo tutto quello che è successo in estate. Un’accoglienza che era stata promessa dalla curva dell’Inter e che è stata mantenuta a metà, viste anche le limitazioni imposte dal Gos (Gruppo operativo sicurezza) per ragioni di ordine pubblico.

Il suo voltafaccia, rifiutando di rispondere alla dirigenza dall’Inter che voleva strappare un accordo di favore dal Chelsea, ha di fatto messo fine alla sua seconda esperienza nerazzurra.

Iniziata con un infortunio che lo ha terribilmente limitato fin dopo al Mondiale, Lukaku aveva ri-conquistato tutti grazie a gol e prestazioni, ma la finale di Champions League ha incrinato i rapporti con la famiglia nerazzurra. La decisione di Inzaghi di non inserirlo tra i titolari, nonostante fosse l’attaccante più in forma, lo ha definitivamente allontanato dalla causa meneghina.

Ecco perchè, quando alla porta ha bussato la Juventus di Max Allegri, il belga ha esitato prima di prendere una decisione definitiva. Esitazione che gli è costata carissimo, vista la ritirata degli stessi bianconeri quando non sono più riusciti a piazzare Dusan Vlahovic.

La Roma è stato un ripiego?

A vedere i numeri, si fa presto a rispondere di NO. 8 gol in 11 presenze tra campionato ed Europa League, 1 gol ogni 109 minuti giocati: questo il bottino provvisorio dell’insostituibile di Josè Mourinho, al settimo cielo per avere a disposizione una punta che faccia a sportellate, oltre che un cecchino micidiale sotto porta.

A vedere la partita dell’ultimo turno, qualche dubbio a rispondere a questa domanda viene naturale. Perchè la Roma non è praticamente mai stata in partita, surclassata dall’ex squadra del numero 90 e decisa proprio da colui che ne ha raccolto l’eredità: il francese Marcus Thuram.

Il piano per tenere Big Rom

La Roma per Lukaku, al momento è una soluzione temporanea. Perchè il suo cartellino lo detiene ancora il Chelsea e, se non si dovesse trovare un accordo, tornerà ancora a Londra alla fine della stagione.

Ecco perchè, dopo la debacle fragorosa del Meazza, Mourinho ha fatto scattare l’allarme in società: infatti, da quanto appreso da TMW, sarebbe pronto a sacrificare Tammy Abraham (in un ipotetico scambio col Chelsea) pur di strappare a titolo definitivo un accordo per Romelu.