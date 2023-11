Inter, summit decisivo per il centrocampista | A gennaio sarà addio

Il calciatore non ha convinto. Ecco quale sarà la strategia della dirigenza interista in vista della riapertura del mercato di gennaio.

Soltanto 4 minuti in campo e la sensazione che il futuro prossimo non sarà ancora a Milano, sponda nerazzurra. Il calciatore cresciuto nell’Inter, come tanti, non è riuscito ad imporsi. La maglia nerazzurra comporta delle responsabilità molto pesanti.

Ecco perché in vista della riapertura del prossimo mercato di gennaio, le riflessioni in casa nerazzurra coinvolgeranno anche la sua posizione. Restare per guardare i propri compagni dalla panchina non può essere una buona idea. Meglio cercare fortuna altrove.

L’esperienza delle ultime stagioni, unita a una carta d’identità che sorride al giocatore, sono buoni ragioni per tentare in un nuovo campionato. Le richieste non erano mancate la scorsa estate, quando al termine di una importante campagna acquisti, il calciatore è rimasto agli ordini di Simone Inzaghi.

Diventa difficile trovare una collocazione tattica a un giovane con delle qualità ma che deve fare i conti con la grande esperienza di altrettanti interpreti che hanno giocato l’ultima finale di Champions League. Ecco quale sarà la strategia del club interista.

Summit a dicembre per il futuro

L’Inter e il centrocampista classe 2002 Lucien Agoumé si sono dati appuntamento a dicembre per discutere del proprio futuro insieme. Come filtra dall’ambiente interista e come riporta accuratamente FcInterNews, il club di viale della Liberazione ha scelto come muoversi.

In un reparto di altissima qualità, inferiore soltanto a poche realtà a livello internazionale, l’ex Spezia non troverebbe spazio. Meglio cercare un club pronto a garantirgli quella continuità essenziale per proseguire il percorso di crescita. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno ormai preso una decisione.

Fratelli diversi: le opzioni in vista del mercato

L’ex Brest, Spezia e Troyes dovrà cercare una sistemazione in prestito in Italia o magari un club estero deciso a investire su di lui. Una situazione per certi versi simile ad altri giocatori della rosa nerazzurra che hanno fatto comunque fatica a esprimersi altrove. Agoumé spera di intraprendere un percorso più fortunato rispetto ai suoi predecessori.

In questo momento il pensiero va a Kristjan Asllani, centrocampista rimasto come vice Calhanoglu per provare a collezionare più minuti rispetto alla passata stagione. Simone Inzaghi sta dimostrando di voler puntare sulle qualità del ragazzo, protagonista nell’azione che ha portato al gol di Marcus Thuram nell’ultimo match a San Siro contro la Roma di Lukaku.