Varane in Serie A: lampo improvviso e firma a giugno | Una Big paga tutto

Il difensore francese va verso l’addio al Manchester United e strizza l’occhio a un top club del campionato italiano: l’affare prende corpo.

Nel calcio di oggi, quello dei mille impegni, delle rose lunghe, ma soprattutto delle panchine extra-large e delle cinque sostituzioni, non c’è ormai più da stupirsi nel vedere gli allenatori, in particolare quelli dei top club, applicare un turnover ragionato che coinvolge anche nomi illustri.

Tra campionati, coppe e impegni con le proprie nazionali i top players non hanno davvero quasi più neppure il tempo non tanto di allenarsi, “privilegio” ormai vietato a tanti, ma neppure per rifiatare tra un impegno e l’altro, considerando anche i viaggi transoceanici. Ne sanno qualcosa l’Inter e Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino al proprio simbolo Lautaro Martinez potendo non rinuncerebbe mai e infatti il campione del mondo ha finora sempre giocato dall’inizio eccetto che contro la Salernitana, match che da subentrante lo ha consegnato alla storia grazie al poker di gol segnato in 35 minuti.

Ci sono poi giocatori che, in virtù della propria esperienza, si rivelano preziosi in particolare nelle notti europee. Un esempio calzante è quello di Raphaël Varane. L’ex centrale difensivo del Real Madrid e della nazionale francese non è intoccabile nel Manchester United versione campionato, ma ha giocato da titolare e per intero due delle prime tre partite della fase a gironi di Champions League.

Varane, futuro in bilico al Manchester United: la situazione

I risultati non sono stati in verità esaltanti, la sconfitta interna contro il Galatasaray, che ha complicato non poco il cammino dei Red Devils verso gli ottavi, e la sofferta vittoria sempre a Old Trafford sul Copenaghen, firmata dal più inatteso dei bomber, quell’Harry Maguire che ha fatto coppia in mezzo alla retroguardia proprio con Varane.

A 30 anni il campione del mondo 2018, nonché vincitore di quattro Champions League con il Real Madrid, non ha ancora raccolto al Manchester United le soddisfazioni e i titoli sperati dall’estate 2021, quella dell’addio alla Casa Blanca dopo 10 anni di trionfi. Il primo biennio in Inghilterra è stato caratterizzato da qualche guaio fisico di troppo, ma a 20 mesi dalla scadenza del contratto il futuro bussa già alle porte.

Raphaël Varane a parametro zero in Serie A: l’Inter è in agguato

La prossima estate rappresenterà infatti l’ultima finestra temporale utile per il club per capire se continuare a puntare sul giocatore anche dopo il 2025, se salutarsi con un anno di anticipo o se andare avanti insieme fino alla scadenza naturale. Questo scenario sembra essere il più conveniente anche per il giocatore, pronto a scegliere con calma la probabile tappa finale della propria carriera. Che potrebbe essere in Serie A.

Il campionato italiano può confermarsi approdo ideale per campioni non più giovanissimi, pronti a sposare la causa di un top club per provare una nuova esperienza. L’Inter sta studiando da “dietro le quinte” la situazione di Varane. L’ingaggio da 12 milioni netti percepito dal giocatore in Inghilterra è inavvicinabile per i nerazzurri, che potrebbero però proporre al francese di spalmare la stessa cifra su un biennale. Scenario possibile alla luce dell’età ancora non troppo avanzata di Varane e della sua sostanziale integrità fisica. Nella retroguardia nerazzurra l’ex Real potrebbe prendere il posto dei meno giovani De Vrij e Acerbi, garantendo esperienza internazionale e le motivazioni giuste per allargare la propria già sterminata bacheca.