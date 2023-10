“Nessuno rifiuta la Juve”: ecco il top player per Allegri | Manca solo la firma

Il giocatore è estremamente attratto dalla possibilità di sbarcare a Torino per una nuova esperienza. Il club bianconero non vede l’ora.

Il calciomercato di un grande club è sicuramente costruito attorno a strategie e a programmazione ma talvolta a fare la differenza è un solo aspetto, estremamente pratico: la volontà del giocatore.

Quando si tratta di grandi campioni, in particolare, questi sono i primi imprenditori di se stessi, pronti ad indirizzare il trasferimento. Nel desiderio di cercare nuove fortune si nasconde l’obiettivo di elevare il proprio status.

È il caso di un calciatore che ha vestito maglie importanti, passando da club con storia e tradizione. Rimettersi in gioco significa testare le proprie skill in un campionato diverso dal punto di vista tattico e dell’ambiente circostante.

L’esperienza alla Juventus non può prescindere dalla parola vittoria, la prima che si impara varcando i cancelli di Vinovo. L’ultima vittoria in campionato contro il Milan ha rilanciato i bianconeri, che senza coppe vogliono recitare di nuovo il ruolo di protagonisti.

“Nessuno rifiuta la Juve”: le parole del giocatore

Come si fa a dire di no al club con più campionati vinti in Italia? Persino Cristiano Ronaldo, prima di trasferirsi in Italia, ha accettato il corteggiamento dei bianconeri, a fronte di una proposta economica milionaria, probabilmente al di sopra di ogni possibile idea.

Il giocatore quando parla di bianconero ripensa all’esperienza vissuta e non esclude il ritorno. Difficile pensare a una nuova esperienza in Italia ma le vie del mercato sono veramente infinite. Tutto può succedere, soprattutto quando è il diretto interessato a spingere per quell’opzione.

Il club che ama e che sogna: ritorno possibile?

Il passaggio dal Bayern Monaco alla Juventus era stato di per sé un evento straordinario. Douglas Costa, talentuoso esterno offensivo brasiliano, ripensa a quei momenti e parla di quell’avventura con un velo di nostalgia. Il ricordo è ancora vivo. Ecco le sue parole a TuttoJuve.com: “Sono sempre stato attratto dalle sfide. Tornare alla Juventus? Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus”.

Non solo un ex ma un vero e proprio tifoso. “È il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club. Ciò che desidero adesso è essere lì a lottare per i giorni di gloria perché so che è possibile farlo ed è dove la Juventus deve essere”. Con i bianconeri, tra 2017 e 2020, il brasiliano ha messo in bacheca 3 scudetti, 1 Supercoppa e 1 Coppa Italia.