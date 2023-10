Juventus, sprecata l’occasione pazzesca | Il gioiello inglese vola in Arabia

Il club bianconero, guidato da Cristiano Giuntoli, dovrà virare su un altro obiettivo di mercato per la finestra di gennaio.

Un’opportunità da cogliere al volo per migliorare la rosa e assecondare la volontà di un giocatore scontento. È soprattutto questo il contesto in cui sta operando la Juventus, alla ricerca di nuovi innesti in vista della prossima campagna trasferimenti.

Il mercato di gennaio è da sempre molto complicato. Chi compra (o vende, ndr) lo fa per migliorare la rosa e risolvere alcuni problemi nati inconsapevolmente in fase di programmazione.

Un grande club che vuole lottare su tutti gli obiettivi deve essere pronto ad adattarsi a un mercato in continua evoluzione e affondare il colpo al momento giusto. La variabile tempo diventa fondamentale. La concorrenza è davvero agguerrita e il prossimo errore potrebbe essere quello decisivo.

Ecco qual è stata in questi mesi la strategia del Football Director della Vecchia Signora Cristiano Giuntoli e del suo staff per portare il club a un livello superiore, coniugando aspetti tecnici ed economici.

La stella per spiccare il volo

I tifosi hanno chiesto a gran voce un colpo di cui essere fieri. Ora che i bianconeri sono tornati ad assaporare la vetta della classifica, è più facile sognare lo scudetto. Per arrivare prima delle milanesi al traguardo però serve qualcosa di più.

Riusciranno i bianconeri a far fronte alle diverse esigenze che il campo e la scrivania impongono? Il calciatore sarebbe felice di compiere questo passo ma la destinazione italiana si starebbe complicando per almeno un motivo in particolare.

Il colpo sarebbe stato perfetto

Nelle ultime settimane è stato accostato frequentemente il nome di Jadon Sancho alla Juventus. La promessa inglese, attualmente separato in casa al Manchester United dopo il litigio con il tecnico ten Hag, sarebbe la ciliegina sulla torta di Massimiliano Allegri. Se dal punto di vista tecnico nessuno può discutere le qualità dell’ex Borussia Dortmund, ci sono almeno altri due aspetti da considerare.

Il primo è di natura economica. In Inghilterra Sancho ha un contratto fino al 2026 (con opzione per l’anno successivo, ndr) di oltre 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Nessun club italiano può permettersi probabilmente questo ingaggio, a meno che non ci sia un’uscita. Infine la minaccia araba, sempre presente. Il gioiello inglese potrebbe cedere e accettare la corte di un club saudita, andando a giocare nel campionato di Cristiano Ronaldo.