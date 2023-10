Inter, mazzata a sorpresa | Addio al top player, lo ha annunciato direttamente il mister

Tutti lo volevano, tutti lo bramavano, nessuno lo potrà avere: altro smacco per le nostre squadre in Serie A in arrivo.

La Serie A negli ultimi anni è la lontana parente di quella che a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000 dominava in Europa e nel Mondo, con la consapevolezza di essere un punto di arrivo per i campioni stranieri e non un punto di partenza, come è invece diventata oggi.

Lo sanno bene le nostre big del campionato: l’ultima in ordine cronologico a “subire” questo ribaltone è stata il Napoli scudettato, che nell’estate da Campione d’Italia ha dovuto dire addio alla sua colonna portante, Kim Min-jae, la cui clausola rescissoria è stata pagata con incredibile facilità dai bavaresi del Bayern Monaco.

Oppure la Juventus: solo pochissimi anni fa era considerata il Paradiso dei campioni più blasonati, da Higuaìn a Cristiano Ronaldo. Ora invece la crisi post-Covid si è fatta sentire e quasi tutti dei bianconeri scudettati hanno abbandonato la nave per rincorrere mete più stimolanti.

Prendiamo il caso de Ligt: l’olandese è stato rivenduto a pochi milioni in meno rispetto a quanto fu pagato nel 2019, sempre al Bayern Monaco, finendo praticamente ai margini del progetto.

L’Inter: esempio di resilienza

Il caso Inter è probabilmente indicativo del discorso: dopo l’exploit dello Scudetto 2021, la squadra (composta da innumerevoli stelle) è stata pian piano smantellata, sotto ai colpi di offerte monstre obiettivamente irrifiutabili.

Lukaku al Chelsea, Perisic al Tottenham, Hakimi e Skriniar al Paris Saint-Germain, Eriksen al Manchester United, Brozovic all’Al-Nassr: più della metà della squadra titolare di quella fortunata annata scelse di andare altrove dopo un’incredibile cavalcata sotto la guida di Antonio Conte. Lukaku (poi clamorosamente tornato e rifuggito ancora) avrà un saggio in questo turno della memoria dei suoi ormai ex tifosi, che non hanno dimenticato i suoi voltafaccia incredibili.

Muller, un altro rifiuto per la nostra Serie A

“Thomas è fatto per giocare, la panchina non gli piacerà mai. Posso solo garantirgli un grandissimo credito. Il suo momento nell’arco della stagione arriverà.” : così ha parlato Thomas Tuchel in riferimento a Thomas Muller, leggenda bavarese che sta trovando poco spazio al Bayern.

Ultimamente accostato alle big del nostro campionato, tra cui l’Inter, le parole del tecnico ex Chelsea hanno di fatto tolto dal mercato il #25 del Bayern Monaco, che anzi vorrebbe un rinnovo annuale del suo contratto in scadenza il prossimo giugno.