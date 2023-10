Bomba Milan: colpo grosso per il dopo Jovic | Il serbo non convince, arriva un fuoriclasse

Tra infortuni e prestazioni deludenti, i rossoneri sono alle prese con il problema attacco: per gennaio pronto un colpo a sorpresa.

Il Milan è tornato da Napoli con un punto che non permette di vedere il bicchiere mezzo pieno alla luce dell’andamento della partita. Basterebbe già questa notazione, paradossalmente, per… riempirlo un po’ di più, dal momento che la squadra di Stefano Pioli era reduce dalle brucianti sconfitte contro Juventus e PSG.

Ko diversi tra loro per come si sono sviluppate le partite, se è vero che contro i bianconeri Leao e compagni si sono arresi solo a un tiro deviato dopo aver giocato per più di un tempo in 10 contro 11, mentre al Parco dei Principi, oltre alla maggiore qualità degli avversari, il Milan ha pagato anche qualche disattenzione difensiva evitabile.

Al Maradona la squadra non ha cambiato atteggiamento tattico. Sarebbe stato facile scendere in campo con un baricentro più basso, ma contro una squadra come il Napoli l’atteggiamento sarebbe stato controproducente e comunque giocare per non perdere non è nel Dna del Milan e in particolare di quello uscito dall’ultimo mercato.

Certo, dopo un primo tempo di livello altissimo, nel quale i rossoneri hanno segnato due gol mancandone almeno altrettanti, non ci si sarebbe aspettati una ripresa così sofferta, ma oltre ai meriti del Napoli va rimarcata l’emergenza infortuni che ha colpito il Milan. Già privo di diversi elementi in difesa e in attacco, Pioli ha infatti dovuto sostituire all’intervallo Kalulu e Pulisic con i giovanissimi Pellegrino e Romero, protagonisti in negativo nelle azioni dei due gol del Napoli.

Milan, a Napoli un punto e polemiche: Leao e Giroud non gradiscono il cambio

Come se non bastasse, la sfida contro la squadra di Garcia è stata caratterizzata anche dalle reazioni di Leao e Giroud, che non hanno gradito le sostituzioni subite nel finale per far spazio rispettivamente a Okafor e Jovic. Le mosse estreme di Pioli per dare freschezza all’attacco hanno dato frutti, visto che proprio il serbo è stato protagonista della sponda non sfruttata da Calabria, eppure il dibattito sulla qualità delle alternative a disposizione del Milan in attacco è aperto.

Del resto il mercato estivo si è chiuso proprio con l’acquisto last minute e piuttosto sorprendente dello stesso Jovic, prelevato di fatto gratis dalla Fiorentina e scelto come vice Giroud dopo che diverse trattative erano sfumate per motivi differenti. L’impatto avuto dall’ex Real Madrid non è stato particolarmente felice, per questo i dirigenti del Milan sono pronti a ritoccare la rosa a gennaio.

Mercato Milan, Jovic non convince: il sostituto può arrivare dalla Germania

Il nuovo obiettivo per l’attacco rossonero a inizio 2024 risponde al nome della rivelazione del primo scorcio della Bundesliga 2023-’24. Si tratta del 27enne centravanti guineano Serhou Guirassy, mattatore della rivelazione Stoccarda con addirittura 15 reti segnate nelle prime otto giornate di campionato. Alla seconda stagione con la maglia biancorossa, Guirassy è quindi già vicino a migliorare il bottino di 12 gol dello scorso anno, ma il suo addio alla Germania potrebbe essere imminente.

Nel suo contratto è infatti presente una clausola rescissoria di 20 milioni esercitabile già a partire da gennaio. Per il Milan si tratterebbe di una spesa sostenibile, che potrebbe risolvere molti problemi in attacco, a patto ovviamente che la squadra si ancora in corsa in Champions League, dove la situazione di classifica del girone dopo tre giornate è già delicata. Guirassy prenderebbe il posto proprio di Jovic, ma la concorrenza è già spietata. Sul giocatore c’è infatti l’interessamento del Fulham, ambiziosa squadra di Premier che può garantire all’attaccante un ingaggio simile a quello che è pronto a offrire il Milan.