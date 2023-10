De Laurentiis, guerra aperta a Osimhen | In arrivo la multa, il motivo è sconcertante

Amore e odio tra l’attaccante nigeriano e il presidente azzurro: adesso Victor rischia una multa salatissima per aver violato le regole.

Chissà se, alla fine di quell’incredibile cavalcata che vide vincere il Napoli il suo terzo scudetto, Aurelio De Laurentiis avrebbe mai potuto immaginare che solo pochi mesi più tardi i problemi si sarebbero moltiplicati a dismisura.

Già, perchè Luciano Spalletti è stato il primo protagonista (e che protagonista, ci verrebbe da dire!) a lasciare i remi in barca per inseguire ufficialmente un anno sabbatico, interrotto dopo pochissimo dalla grande chiamata della Nazionale Italiana.

Poi, è toccato a Cristiano Giuntoli: l’uomo che è stato decisivo per l’approdo di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro (anche se il presidente ha recentemente ridimensionato i suoi meriti nella vicenda) è passato alla rivale di sempre, quella Juventus di cui si è subito proclamato grande tifoso.

Infine, come se non fosse abbastanza, Kim (colonna portante della difesa scudettata) ha salutato tutti e ha fatto approdo al Bayern Monaco, essendo stata pagata la clausola rescissoria del contratto dalla società bavarese. Insomma, i prodromi per non cominciare la stagione come l’avevano finita c’erano tutti e le delusioni iniziali sono ampiamente giustificate dalle partenze.

In tutto ciò, dov’è finito Victor Osimhen?

Il nigeriano è stato uno dei pochi a salvarsi in questo clima generale di paura da riconferma: 6 gol in 8 presenze di Serie A, oltre a quel rigore sbagliato contro il Bologna che innescò la settimana orribile culminata con la ‘vicenda Tik Tok’.

Il suo infortunio in occasione di Nigeria-Arabia Saudita ha invece procuratogli uno stop che si protrarrà verosimilmente fino a inizio dicembre: in questi giorni, come riferito dal sito ufficiale partenopeo, il numero 9 ha approfittato di un permesso concessogli proprio da AdL per ragioni di natura personale.

L’intervista della discordia

Secondo quanto riportato da Repubblica, Victor Osimhen sarebbe caduto in un errore evitabile: concedere un’intervista non concordata con la società per l’emittente TvPlay su Twitch, in compagnia di Mario Balotelli e i suoi amici.

L’ex Lille, sebbene abbia riservato belle parole per il suo club di appartenenza durante l’intervista, avrebbe dovuto chiedere il permesso al presidente nel rilasciare parole pubbliche in un momento delicato come questo. Ecco perchè gli potrebbe essere riservata una multa per aver infranto il regolamento interno del club.