“È la prima cosa da fare”: esonero Pioli, decisione urgente | Dalla prossima può allenare lui

Il Milan è di nuovo in crisi di gioco e di risultati: le sconfitte contro Juventus e PSG hanno fatto precipitare la situazione in panchina.

Un inizio di stagione all’insegna del numero cinque. Sempre, però, in un’accezione negativa. Tutto era iniziato con i cinque gol incassati dall’Inter nel derby dello scorso 9 settembre, che aveva fatto di Stefano Pioli il primo allenatore della storia del Milan a perdere cinque stracittadine consecutive.

Poco più di un mese e mezzo dopo, ecco un’altra manita non da ricordare. Non in una sola partita, ma “spalmata” su cinque gare, quelle della striscia aperta di digiuno di gol dei rossoneri in Champions League, acuita dallo zero nella notte del tracollo in casa PSG. Pure qui si tratta di un primato negativo, non però per il club, bensì a livello nazionale.

Nessun’altra squadra italiana infatti era rimasta per così tanto tempo senza segnare un gol nella coppa più importante. Insomma, se i numeri nel calcio non sono tutto ce n’è comunque abbastanza per intuire che i primi due mesi di stagione del Diavolo non sono stati esaltanti o quantomeno non in linea come risultati alle aspettative della società dopo il rivoluzionario mercato estivo.

Si aggiunga la sconfitta contro la Juventus tre giorni prima del ko di Parigi e il quadro è completo. Quadro di inquietudine per la società, di rabbia crescente per la tifoseria, alla quale evidentemente non basta come consolazione il fatto che fino a sabato sera il Milan era da solo al comando della classifica.

Milan, i tifosi scaricano Pioli: “Va esonerato”

Vero è che nel calcio tutto può cambiare in pochi giorni, non solo a livello di risultati, ma al netto di qualche carenza d’organico che sta iniziando a farsi evidente, il principale imputato per i tifosi del Milan è proprio Pioli. Uno degli artefici dello scudetto del 2022 è sotto accusa in particolare per l’impostazione tattica delle partite contro le grandi, per i cambi in corsa e pure per le analisi del post-partita.

Insomma, da ‘Pioli is on fire’ a ‘Pioli out’ il passo è stato molto breve, forse troppo, ma si sa che il calcio non ha memoria e la pancia del tifoso ancora meno. Ecco allora che i social si stanno popolando di “appelli” alla società ad esonerare il tecnico emiliano. “La prima cosa da fare è cacciare Pioli” ha scritto il tifoso Antonio963 su X. Scenario al momento improbabile, ma urge invertire la tendenza.

Crisi Milan, pronto il sostituto di Stefano Pioli

Con una classifica del girone di Champions League compromessa e già due scontri diretti persi in campionato Pioli non può più sbagliare. Di momenti difficili sulla panchina rossonera l’ex allenatore della Lazio ne ha vissuti tanti, dal 5-0 di Bergamo prima del lockdown alla profondissima crisi dello scorso inverno, ma anche alla luce degli investimenti estivi la società quest’anno chiede risultati importanti.

Per questo se la situazione dovesse precipitare nelle prossime settimane nulla esclude un ribaltone in panchina. Il nome più gettonato per l’eventuale sostituzione di Pioli è quello di Igor Tudor, che ha recentemente rifiutato proposte dall’estero e dalla Serie A in attesa della panchina di una big. Molto più difficile riuscire ad agganciare Antonio Conte, che ha recentemente dichiarato di non prendere in considerazione la possibilità di subentrare a stagione in corso.