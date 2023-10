Non è possibile: il mondo del calcio piange un grandissimo | Ci ha lasciati all’improvviso

Il calcio piange per la scomparsa di un personaggio iconico. La sua dipartita ha colpito soprattutto la dirigenza.

Il mondo del calcio saluta una personalità di assoluto valore. Un uomo che ha lavorato per il club, non solo cercando di ottenere risultati sempre più ambiziosi ma anche rappresentandolo a tutti i livelli. Uno di quegli uomini che hanno avuto un peso specifico importante nella crescita del club.

Stiamo parlando di uno dei club con maggiore storia e tradizione. Dai tanti trofei vinti ai giocatori che sono passati per il centro di allenamento. Non si tratta di una società come le altre. Chiunque abbia respirato quell’atmosfera conosce benissimo le pressioni e l’obbligo di competere ai massimi livelli.

Ora che quest’uomo non c’è più il club dovrà scegliere se proseguire sulla strada della tradizione o virare verso una nuova direzione fatta di innovazione e maggiore spazio ai giovani. Il cambiamento va accettato e anche le grandi realtà sportive devono adeguarsi.

Quello che è successo in campo, con il cambio generazionale che ha toccato gran parte della rosa a disposizione del tecnico, potrebbe avvenire anche al management. Intanto questo grande club così vincente saluta per l’ultima volta uno dei suoi protagonisti.

Se ne va un grande personaggio

Il Real Madrid non sarà più lo stesso senza di lui. Stiamo parlando dell’ex vicepresidente Fernandez-Tapias, molto vicino al presidente Florentino Perez ed “esempio di lealtà e dedizione”. Un modello per due diverse generazioni di football.

L’imprenditore nato a Vigo e fondatore di diverse realtà aziendali, aveva anche rivestito la carica di presidente della confederazione degli industriali madrileni. Il settore navale era uno di quelli che conosceva meglio come imprenditore. Come riporta il portale Fanpage, Fernandez-Tapias era stato vicepresidente del Consiglio direttivo del Real Madrid tra 2000 e 2006, per poi diventare primo vicepresidente.

Il cordoglio della sua casa blanca

Nominato primo vicepresidente del Real Madrid nel 2009, Fernandez-Tapias è stata anche un’importante figura diplomatica nella gestione dei rapporti con altri club o istituzioni. Quando il presidente Florentino Perez non poteva partecipare a manifestazioni importanti, pensava sempre a lui per sostituirlo.

Come riporta il club spagnolo, “Fernandez-Tapias è stato membro del Real Madrid per 30 anni e ha fatto parte di tutti i consigli di amministrazione presieduti da Florentino Perez. Ha sempre dimostrato il suo impegno nei confronti della Fondazione Real Madrid, di cui è stato mecenate”.