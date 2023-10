Terremoto Lazio, arriva la parola fine: “Mai nella vita” | Decisione ufficiale

Non è ancora chiara la posizione del tesserato. Ecco cosa avrebbe detto a questo punto della carriera.

Sarà dura ricucire la frattura dopo quelle dichiarazioni. Il popolo bianconceleste è passionale, estremamente vicino alle questioni dei propri beniamini e molto generoso. In caso di tradimento però tutto può cambiare.

Prima dell’infortunio e di qualche voce di mercato di troppo tutto sembrava andare nella giusta direzione. Maurizio Sarri era persino soddisfatto di un mercato che aveva fornito più soluzioni per il suo calcio spettacolo. Mancava però all’appello il giocatore più rappresentativo.

Con le prime difficoltà però il problema è tornato d’attualità. In un calcio che va veloce si rimette tutto in discussione ogni giorno.Il rapporto con i tifosi, come dicevamo, da possibile risorsa si è trasformato in limite. La stagione della Lazio non è iniziata col piede giusto.

Dopo due importanti vittorie contro Atalanta e Sassuolo, tra le squadre più ostiche della nostra Serie A, l’ambiente può tornare a lavorare con serenità e avvicinarsi al ritorno della Champions League.

Quel feeling mai in discussione

C’è un’altra sponda di Roma, quella giallorossa, che aveva strizzato l’occhio a Ciro Immobile, non solo bomber bianconceleste ma simbolo di un pezzo di storia. Un attaccante che con gol e generosità ha dimostrato in più occasioni tutto il suo amore per la maglia.

Non c’era Arabia che potesse convincere il giocatore, accostato in estate al campionato di CR7 e Neymar. Certi valori contano molto di più dei milioni e della fama, ecco perché Ciro alla fine è restato. Sono proprio i momenti di difficoltà a farti capire quanto conta l’affetto dei tifosi. Loro non se ne sono andati.

“Se parto lo dico così”

“Non direi mai addio alla mia squadra in un’intervista”. A Verissimo Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale italiana ha messo i puntini sulle i. Alcune sue parole erano state travisate e alcuni avevano persino giocato con i suoi sentimenti. A volte bisogna soltanto guardare avanti. La sua squadra ha ripreso la marcia in campionato e ha bisogno di lui.

Dal feeling con i tifosi della Roma, che lo hanno sempre rispettato, alla cessione in Arabia Saudita. Ciò che conta è il presente. L’attaccante è deluso per non aver partecipato alle ultime due gare dell’Italia in vista di Euro 2024 contro Malta e Inghilterra ma tutto è ancora aperto. L’importante è seguire il cuore e circondarsi delle persone giuste, quelle che vogliono il tuo bene.