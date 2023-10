Devono combattere anche dall’interno | Brutto risveglio per Pioli, il suo addio è vicinissimo

Il Milan atteso da una sfida fondamentale contro la Juventus, deve guardarsi dalle sirene infinite di mercato dalla Premier League.

Stagione decisiva per il Milan di Stefano Pioli. La squadra campione d’Italia 2021/ 2022 è ad un bivio: consacrarsi definitivamente a top class team oppure ammettere che lo storico scudetto di due stagioni fa fu un exploit irripetibile.

Per farlo, dovrà necessariamente confermare il trend a cui ci ha abituato nelle prime otto giornate di campionato e cominciare a battere le rivali altrettanto quotate.

Proverà a iniziare il lavoro dalla partita di questa sera contro la Juventus a San Siro, quest’ultima mai vincente contro i rossoneri da quasi tre anni, cioè dal quando nel gennaio 2021 la doppietta di Chiesa e il gol della dell’americano McKennie illusero Andrea Pirlo di poter combattere per lo scudetto (poi finito sulle magliette dell’Inter).

La sfida non è delle più semplici, dal momento che le assenze per quanto riguarda squalificati e infortunati costituiscono una lista lunghissima a cui far fronte. Maignan e Theo Hernandez sono stati squalificati a seguito della vittoriosa trasferta di Marassi, mentre Sportiello ha accusato un guaio fisico che costringerà Mirante (terzo portiere) a scendere in campo in Serie A da oltre due anni l’ultima volta.

La Juventus non se la passa meglio

I rivali di sempre a strisce bianconere sono alle prese invece con i soliti problemi extracampo, che si ripercuotono immancabilmente sul rettangolo verde. Nicolò Fagioli rappresenta il volto nuovo di questa lista sciagurata di accadimenti, culminata a metà settembre dalla positività al Dhea di Paul Pogba.

Oltre ai due centrocampisti, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche del capitano Danilo, reduce da un doloroso infortunio muscolare con la sua nazionale che lo terrà fuori per diverse settimane. Inoltre l’attacco avrà delle incognite, dal momento che Chiesa e Vlahovic non sono nelle migliori condizioni per giocare tutti e 90 i minuti a disposizione.

Combattere anche sul mercato

Già, perché secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester United sarebbe ripiombato su un altro talento della Serie A, questa volta guardando in casa Milan.

Tijjani Reijnders è infatti un obiettivo concreto dei Red Devils, che cercano uomini in mediana capaci di garantire qualità e sostanza in mezzo al campo. In questa stagione, l’olandese ha sorpreso un po’ tutti, costringendo Stefano Pioli a cambiare dettame tattico passando dal 4-2-3-1 ad un più coperto 4-3-3.