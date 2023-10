Niente da fare per l’Inter: porte chiuse a gennaio | Inzaghi ci aveva creduto

Il tecnico ripone il sogno nel cassetto. La sua Inter dovrà fare a meno del calciatore.

La stagione dell’Inter riparte dalla trasferta contro il Torino. I granata di Ivan Juric, dopo aver staccato la spina per concedere spazio alle Nazionali, rappresentano un cliente scomodo. Tuttavia i tre punti dovranno rappresentare la stella polare di un percorso che prevede anche la vetrina della Champions League.

In questo nuovo tour de force tutti i giocatori a disposizione del tecnico interista Simone Inzaghi dovranno garantire una continuità di rendimento. La stagione entra nel vivo e lo staff tecnico ha necessità di alternare i giocatori più utilizzati grazie al supporto delle seconde linee.

Una strategia resa possibile da un mercato intelligente. La coppia Marotta-Ausilio è riuscita nell’impresa di mettere insieme un gruppo valido di calciatori, consegnando al tecnico due calciatori di livello per ruolo. Se in difesa, ad esempio, Darmian non sarà più solo è per merito di Pavard.

In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram scalpitano mentre alle loro spalle Sanchez si gioca le sue chance per partire a gara in corso. L’infortunio di Arnautovic spinge la società a nuove riflessioni. Rosa completa o nuovo innesto a gennaio?

L’opportunità da cogliere al volo

L’ad interista Beppe Marotta non è nuovo a questo genere di appuntamenti. Calciatori a parametro zero ma anche profili in grado di alzare il livello della rosa a fronte di un corretto esborso economico da parte della società. C’è un profilo che intriga i nerazzurri.

Affrontare il resto della stagione con tre attaccanti significa chiedere ai centrocampisti di andare a segno con maggiore continuità. Ecco perché il mercato di gennaio può regalare la classica occasione. Quell’opportunità che con un pizzico di fortuna può avvicinare un grande club all’obiettivo.

Occhi puntati su Santiago Gimenez

L’Inter sta monitorando attentamente i progressi dell’attaccante messicano del Feyenord Santiago Gimenez. Il problema del gol potrebbe essere risolto prelevando il bomber dal club olandese. Secondo L’Interista però la situazione è più complicata del previsto.

Il nome piace alla dirigenza ma l’operazione di mercato è difficile da realizzare già a gennaio. L’Inter conosce bene le doti del giocatore ma dal punto di vista tecnico (il Feyenord non intende liberarlo subito, ndr) ed economico (secondo Transfermarkt il messicano vale già 40 milioni, ndr) sarebbe più facile acquistarlo la prossima estate. In questo momento i tifosi possono sperare in un nome low cost oltre al rientro di Marko Arnautovic.