EA FC 24, i fan di Cristiano Ronaldo in estasi | Stanno per droppare una carta sconvolgente

Pronti per l’ultimo incredibile SIUUUM della serie? Sta per essere droppata una delle carte più forti del gioco con protagonista Ronaldo.

C’è chi ogni anno lo critica per il suo gameplay soggetto alla casualità. Chi lo esalta per la sua capacità di adattarsi ogni anno al calcio vero e alle sue dinamiche. Ma la verità è solo una: l’appassionato, quello vero, anche quest’anno farà fatica ad appendere il joystick al chiodo.

Già, perchè FIFA è sempre stata una parte fondante della nostra società pallonara e la tentazione di provare il primo, storico capitolo senza la dicitura di sempre, ha già sbaragliato ogni record di mercato: la sua prima incontrastata posizione nella classifica di vendite in UK dimostra che Electronic Arts ha ancora molto da dire a riguardo.

Il suo EA FC 24 ha infatti introdotto una delle novità più importanti di tutta la serie: all’interno di UT (Ultimate Team), quest’anno si potranno scegliere le carte femminili da affiancare a quelle maschili, con spesso le prime molto più performanti delle seconde.

Altra novità è l’introduzione delle cosiddette “Evoluzioni” all’interno della stessa modalità di gioco: grazie a quest’ultime si potranno migliorare i valori dei giocatori o personalizzarli a seconda dello stile che si vuole avere dall’atleta.

Avevano storto un po’ il naso i fan di CR7 su Fifa: mai così in discesa la sua carta, che ha registrato quest’anno un misero 86 di overall. È, a dire dei più critici, inspiegabile un downgrade del genere, dal momento che il rivale Messi sfoggia un 90 ingiustificato, vista la sua “ritirata” negli States.

Ecco perchè EA ha immediatamente cercato di fixare il dislivello, proponendo una carta che i tifosi più accaniti non potranno non sbloccare: si tratta infatti della promo “TRAILBLAZERS“, che già ci aveva regalato diverse chicche.

🚨Ronaldo 🇵🇹 is added to come as TRAILBLAZERS player soon!🔥

Stats are prediction 👀

SIUUUUUUU!

— Fut Sheriff (@FutSheriff) October 16, 2023