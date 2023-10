Ibrahimovic, schiaffo pesantissimo per lo svedese | Non era mai stato così umiliato

Il giocatore ex Milan deve incassare. Per la prima volta in assoluto è rimasto senza parole. Ecco cosa è successo

Questa volta niente colpi di tacco o giocate che valgono un’intera stagione. Zlatan Ibrahimovic si è trovato a difendere il vantaggio maturato durante una carriera eccezionale, nel corso della quale è mancato soltanto un trofeo.

Da compagni di squadra a nemici. Almeno dal punto di vista mediatico. Quando parla Ibra il mondo trema o almeno questo è ciò che pensa l’asso svedese, mai banale nelle sue esternazioni. Questa volta il bersaglio è un calciatore molto talentuoso.

L’ex campione di Milan, Inter e Juventus ha dimostrato di essere un fuoriclasse anche con le parole. Come quelle che avrà usato a Milanello dopo la batosta dei suoi ex compagni nel derby. Per ora nessuna rivelazione su quel discorso motivazionale lontano dalle telecamere.

L’amore per il rossonero è rimasto intatto, lui che era tornato per vincere e che alla fine, soprattutto grazie alla sua leadership ha accompagnato i compagni al traguardo da primi della classe. L’Ibra opinionista ha vinto tante partite ma questo è un brutto stop.

Il Milan al centro

Le storie dei due calciatori sono entrambe passate da Milano, intrecciandosi tra il rosso, il nero e l’azzurro. Zlatan Ibrahimovic non ci ha pensato due volte prima di bacchettare Mario Balotelli. Il campione affermato che riprende uno dei maggiori rimpianti del calcio italiano.

Entrambi hanno amato il Milan ma soltanto Ibra può permettersi di parlare della storia del club che fu di Silvio Berlusconi. “Mario ha sprecato le sue occasioni” e fin qui tutto ok. Quello che in pochi si sarebbero aspettati è la risposta di Super Mario, arrivata tramite una storia Instagram.

Ti ricordi quella notte, Zlatan?

Stuzzicato dai cronisti su un forzato paragone Balotelli-Leao, Ibrahimovic ha gettato benzina sul fuoco. Il confronto tra il tacco del portoghese e quello di Super Mario ha scatenato la polemica: “Solo i geni capiscono cosa devono fare lì. Per questo lui è la (Leao, ndr) e Balotelli in tribuna“.

Pronta e affilata la replica del numero 45: storia sul profilo Instagram con la Coppa Campioni vinta con l’Inter in mano e successiva puntualizzazione: “A Manchester avevi paura e io volevo vincere (riferimento alla gara della stagione 2008/09 con vittoria dei Red Devils, ndr). L’anno dopo la Champions l’abbiamo vinta lo stesso però Zlatan ti voglio bene“. Uno a zero per Super Mario e palla al centro.