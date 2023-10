Allegri, altra orrenda tegola fuori dal campo | Stop improvviso, non se lo aspettava nessuno

La maledizione di Allegri continua: da quando è tornato gli è capitato di tutto. Infortuni misteriosi, sentenze, ammissioni di colpa, squalifiche e ora anche…

Massimiliano Allegri e la Juventus: una storia che è iniziata nel 2014 sotto una pioggia di critiche infernali da parte dei suoi allora nuovi tifosi, che non gli perdonavano un passato recente ai rivali rossoneri. E lui, da buon livornese, ci ha messo pochissimo per far ricredere tutti a suon di risultati e trofei.

Il suo ritorno nel 2021 non ha avuto altrettanta fortuna e, campo a parte (nel quale, a dir la verità, non sempre abbiamo visto una Juve all’altezza), quello che è successo fuori ha dell’incredibile ed è riassumibile con le sue (quasi) lacrime versate a stagione conclusa, dopo la gara contro l’Udinese, davanti ai microfoni della stampa.

La sua è stata un’annata tribolata, col mondiale che la spaccava in due, i suoi top player a mezzo servizio per presentarsi in Qatar nella migliore delle condizioni, un infortunio misterioso che ha tenuto fuori inspiegabilmente 1 anno il suo giocatore migliore, la penalizzazione assegnata due volte con in mezzo la revoca della stessa, la dimissione del CdA e del suo storico presidente Andrea Agnelli.

E questa non è certo cominciata col piede giusto: a dispetto di una partenza più o meno convincente, ci si ritrova con le prime gravi defezioni in rosa: tra infortunati, indisponibili rei confessi di scommesse illegali e doping. Se non è un film (horror), il mister bianconero vive comunque un cortometraggio da brividi che pochi altri colleghi avrebbero avuto la forza di guardare.

Le nazionali non aiutano Max

Già, perchè l’ultima ora vede il capitano juventino, Danilo, fermo ai box dopo l’infortunio rimediato con la maglia della Nazionale Brasiliana. Per lui trattasi di lesione e stop obbligato per alcune settimane.

Ecco il comunicato ufficiale postato sui canali ufficiali bianconeri: “Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Chi in campo al suo posto?

Probabilmente toccherà nuovamente a Alex Sandro, il cui rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fuori alcune settimane è stato smaltito perfettamente. Più indietro nelle gerarchie Daniele Rugani, che pur tanto bene aveva fatto in questa stagione quando è stato chiamato in causa.

Allegri considererà, vista l’emergenza, anche Dean Huijsen, giovane prospetto aggregato ad inizio anno dalla Next Gen. Il giovane di belle speranze che tanto ha colpito Max nel precampionato, in cui ha esordito in America proprio contro il Milan (prossima avversaria di campionato), cercherà a breve di esordire anche in Serie A.