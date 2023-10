Ten Hag, lo schiaffo è pesantissimo | Il suo giocatore lo umilia davanti a tutti

Manchester United senza pace: dopo la vittoria in rimonta sul Brentford scoppia un nuovo caso nello spogliatoio.

Un mese dopo la prima sosta della Premier League non si può dire che le cose in casa Manchester United non siano migliorate. Si scherza, ovviamente, vista l’anonima posizione in classifica dei Red Devils in campionato e il doppio ko in Champions League. Ma non troppo.

Giusto 35 giorni fa, infatti, dopo l’illusorio inizio di stagione con le vittorie contro Wolverhampton e Nottingham Forest, il bruciante ko contro l’Arsenal proprio prima dello stop per le nazionali aveva incrinato le prime certezze nel gruppo che Erik Ten Hag aveva iniziato a plasmare dopo la fine del mercato.

Vero che i Gunners si imposero solo grazie a una rocambolesca rimonta nei minuti di recupero, ma da quel momento in avanti dalle parti di Old Trafford non ha funzionato praticamente più nulla a partire dallo scoppio del caso Sancho e del caso Antony, il primo protagonista di uno scontro con l’allenatore che sembra insanabile, il secondo alle prese con le accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata.

Ora però la vittoria sul Brentford, firmata da una doppietta del bomber improvvisato Scott McTominay e del tutto simile nelle modalità a quella subita contro l’Arsenal, ha quantomeno portato serenità all’ambiente alla vigilia della sosta, alla quale seguirà il 29 ottobre il delicatissimo derby contro il Manchester City, reduce da due sconfitte e distante solo sei punti in classifica.

Manchester United, giovani sull’altalena: Hojlund segna, Garnacho fa discutere

Insomma, se il sogno di lottare per la vittoria della Premier League sembra già svanito e pure l’obiettivo ottavi di finale in Champions League è in salita dopo la sconfitta contro il Bayern e l’harakiri casalingo contro il Galatasaray, l’ottimismo è tornato a fare capolino, nonostante nello spogliatoio le spine non manchino. Come il rendimento sempre disastroso di André Onana, ma non solo. Anche un giovane e promettente attaccante continua infatti a far parlare di sé, non solo in termini positivi.

Il riferimento non è a Rasmus Hojlund, a segno anche contro i turchi, ma ancora in attesa del primo gol in Premier League, bensì ad Alejandro Garnacho. L’argentino classe 2004, ormai stabilmente nel giro della prima squadra dalla scorsa stagione, sta faticando a ritagliarsi i propri spazi nelle scelte di Ten Hag e anche contro il Brentford è entrato solo nel finale. Il suo ingresso è coinciso con la rimonta, ma non è passato inosservato un dettaglio del look di Garnacho, non nuovo a simili… gaffes.

Garnacho e lo smacco a Ten Hag: quel dettaglio sul look che non passa inosservato

Prima di entrare insieme allo stesso Antony per rilevare Mount e Rashford, infatti, Garnacho, mentre stava ricevendo le ultime direttive dal proprio allenatore, ha mostrato un dettaglio del proprio abbigliamento intimo, ovvero gli slip “griffati” CR7. Non è la prima volta che l’argentino sembra voler evidenziare in un modo così originale la propria stima verso Cristiano Ronaldo, ma considerando il traumatico distacco tra il portoghese e lo United dello scorso dicembre la cosa non è piaciuta ai tifosi dei Red Devils.

E magari non sarà piaciuta neppure allo stesso Ten Hag, che con Ronaldo si è scontrato in maniera piuttosto brusca proprio nella parte finale della seconda esperienza di Cristiano al Manchester United. Il tecnico olandese sarà ricordato come colui che ha di fatto posto fine alla carriera europea di Ronaldo e si ritrova ora… in casa un grande fan di Cristiano, pronto peraltro a “tradire” anche i propri natali argentini nello svelare la propria ammirazione nei confronti del numero 7 più famoso del mondo rispetto al connazionale Leo Messi.