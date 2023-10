Guardiola, la scomparsa è devastante: “Aveva un carisma incredibile” | Lacrime a fiumi

Il tecnico del Manchester City non ha dubbi sul personaggio del mondo del calcio. Le sue parole sono da brividi.

Persino i più grandi possono vivere momenti di difficoltà legati a un ricordo e a un calcio che non esiste più. A volte si rischia di sfociare nel patetico quando si parla di valori e bandiere, proprio perché il calcio attuale corre come un vero business, senza voltarsi mai indietro.

Pep Guardiola è un allenatore differente. Lo ha dimostrato in campo, guidando giovani calciatori ad imprese mai realizzate prima. Ce lo ha ricordato fuori dal rettangolo verde con parole e riflessioni che vanno ben oltre un’analisi tattica o un giudizio su un risultato.

Da personaggio più influente per gli allenatori di questa generazione a figlio di un movimento che nel talento, nella genialità e nella classe ha trovato il suo mantra. Testimone del calcio di Cruijff, discepolo di un allenatore che prima di insegnarti le regole del gioco, ti ha aiutato a diventare uomo.

Nel corso della sua lectio magistralis al Palasport di Cuneo, l’allenatore fresco vincitore dell’ultima Champions League ai danni dell’Inter ha ricordato le sue origini e ha rimarcato una caratteristica invidiabile per ogni allenatore che voglia raggiungere grandi traguardi.

Come un padre

C’è chi lo chiama allenatore, chi guida spirituale, chi mentore. Pep Guardiola è rimasto sempre molto legato a un personaggio del mondo del calcio scomparso soltanto un paio di mesi fa. Un incontro che ha sicuramente inciso su quello che sarebbe stato il percorso di uno degli allenatori migliori al mondo.

“Per me era come un padre, una leggenda del calcio italiano”. Un personaggio talmente amato e allo stesso tempo discusso da non lasciare indifferenti nemmeno i nemici più agguerriti. Pep non dimentica quella stagione a Brescia nel 2003 e con un grande uomo in panchina.

Il segreto di Carlo Mazzone

L’ANSA riporta le parole di Pep Guardiola nel momento del ricordo del suo ex allenatore. “Era uno ‘vecchia scuola’, non aveva gli analisti e i professionisti che ci sono oggi negli staff ma aveva un carisma incredibile, gli bastavano due parole. Oggi noi allenatori abbiamo perso questo tipo di carisma”.

Se Pep è diventato un allenatore di questa caratura lo deve anche al suo maestro, scomparso proprio nel momento più alto della carriera dell’ex Barcellona. L’obiettivo, tramutatosi in ossessione, di portare a Manchester la Coppa dalle grandi orecchie è stato centrato. Una dedica è rivolta al cielo.