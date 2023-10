Cristiano Ronaldo, addio al calcio giocato | Pronto per l’ultima competizione

C’è la data ufficiale dell’ultimo atto del campione più chiacchierato al mondo. Ecco come e dove seguirlo.

Una carriera da protagonista assoluto, una delle migliori espressioni di un calcio tecnico, raffinato, efficace e profondamente legato alle statistiche. I gol in carriera sono quasi 1000 se consideriamo soltanto le squadre di club.

Un calciatore che continua ad aggiornare record e per questo scrivere una nuova pagina di storia. L’eterno dualismo con la star Leo Messi, i trofei vinti come calciatore (spiccano i 5 Palloni d’Oro e il titolo di Fifa World Player nel 2008, ndr) e quelli vinti come membro di un team stellare.

Quando si parla di calcio e di leggende non si può ignorare il marchio CR7. L’idolo di un’intera generazione che ha scelto l’Arabia Saudita anche per scopi calcistici (vedi i record di gol citati sopra) ma che già immagina un futuro con gli stessi successi da imprenditore.

Il numero 7 sulle spalle, le belle donne, l’ossessione per la vittoria. Cristiano Ronaldo ci ha fatto vedere il calcio con occhi diversi, concedendoci la chance di vederlo da vicino con la maglia della Juventus dal 2018 al 2021. A Torino non l’hanno certamente dimenticato.

L’indiscrezione di mercato

In tanti hanno provato a tracciare l’orizzonte del calciatore portoghese, capace di tornare a Old Trafford nel 2021 giusto per far parlare ancora un po’ di sé e poi abbandonare la nave. L’Al Nassr non ci ha pensato due volte ad affidargli le sorti del club e diventare testimonial del movimento.

Il calciomercato vive di voci e indiscrezioni continue. In tanti avevano scommesso su un futuro in USA, proprio come alla fine ha deciso il rivale Messi (ora all’Inter Miami di Beckham, ndr). L’Arabia Saudita ha messo sul tavolo ottimi argomenti e la sensazione che la carriera di CR7 non terminerà con il ritiro dal calcio giocato.

Ecco quando si ritira CR7

La decisione ormai è ufficiale: ecco quando smetterà di incantare il mondo il calciatore portoghese più famoso del mondo. “Vuole giocare il Mondiale da calciatore dell’Al Nassr, poi annuncerà il ritiro”. Il giornalista Ali Al-Harbi non ha dubbi e mette una scadenza al talento.

L’intenzione dell’asso portoghese è dunque quella di provare a vincere l’unico trofeo importante che gli manca in bacheca, il Mondiale del 2026 con la sua Nazionale. I trionfi all’Europeo del 2016 (il primo della storia del Portogallo, ndr) e in Nations League nel 2019 dovranno essere legittimati dal vero obiettivo di Ronaldo e del suo popolo. L’inizio del 2027 coinciderà infatti con l’ultimo atto di una carriera stratosferica.