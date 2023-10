Il muscolo ha fatto crack! | Out il portierissimo di Serie A dopo l’ultima partita: c’è lesione

Il portiere si era fermato nell’ultima gara giocata dalla big: oggi l’esito degli esami ha evidenziato un problema che lo terrà fermo a lungo.

Diverse squadre del nostro campionato hanno cambiato il loro numero 1 tra i pali, a partire dall’Inter che, a ragion veduta visto l’inizio straripante, è considerata la squadra favorita per la vittoria finale.

A Milano sponda nerazzurra è infatti sbarcato Yann Sommer dal Bayern Monaco: lo svizzero, reduce dall’esperienza in Baviera, è un elemento iper affidabile, avendo anche quell’esperienza internazionale che serve nelle lunghe notti di Champions League. A tal proposito, chiedere info a Jorginho: il suo rigore sbagliato contro il portiere elvetico (con annesso contromovimento diabolico) è costato di fatto la qualificazione allo scorso Mondiale qatariota.

Altro slot in porta rinnovato è quello empolese: l’addio di Vicario ha lasciato un vuoto gigante, ma sarà sostituito da due portieri credibili, come Elia Caprile (reduce da una super stagione a Bari) e l’esperto Etrit Berisha (per anni colonna dell’Atalanta di Gasperini).

In casa Fiorentina, invece, il turnover scientifico di mister Vincenzo Italiano ha portato a Firenze un portiere di grandi speranze: trattasi di Oliver Christensen, prelevato dell’Hertha Berlino la scorsa estate per 4 milioni e mezzo di euro.

Fatale la Conference League

Proprio quest’ultimo è stato protagonista, suo malgrado, dell’infortunio occorso nel match di Conference League contro il Ferencvaros dello scorso giovedì. Il numero 1 danese sarà fermo ai box a causa di una lesione al retto femorale della coscia.

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia la notizia: “ACF comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Oliver Christensen è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso nella gara di Conference League di giovedì. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.”

Toccherà a Terracciano

Toccherà dunque a Pietro Terracciano, 33 anni, difendere i pali della Fiorentina nella partita contro i Campioni d’Italia del Napoli. Il portiere campano (nato a San Felice a Cancello) è in maglia viola dal 2019.

Negli anni, si è sempre guadagnato il posto da titolare nella squadra di Italiano, superando i ballotaggi con portieri spesso più quotati di lui, come ad esempio il Campione d’Europa Salvatore Sirigu, Pierluigi Gollini e il “vichingo” Bartłomiej Drągowski.