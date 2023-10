Juve, è già arrivata la sentenza per il francese | Squalificato per una sola giornata di campionato

La decisione del Giudice Sportivo non si è fatta attendere: per il francese la squalifica sarà di una sola giornata da scontare in Serie A.

Sono giorni strani quelli che sta vivendo la Juventus. Il rimembrar delle passate cose (Giacomo Leopardi, Alla Luna, 1819) ci porta ad un’altra citazione che riassume alla perfezione la situazione odierna: “Min**ia, è stata una montagna russa” (Gonzalo Gerardo Higuaìn, post Inter-Juventus 2-3, 2018).

Prima, i risultati delle controanalisi hanno confermato la positività alla sostanza dopante assunta, volontariamente o non (è ancora tutto da vedere), da Paul Pogba. Le speculazioni su questo topic sono state incredibilmente vaste e continueranno ad esserlo, almeno finchè non verrà appurata l’oggettiva responsabilità del francese.

Poi, un altro ribaltone ha scosso tutto l’ambiente: la sostanza assunta dal Polpo non sarebbe il testosterone, ma il Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone. Questa è potenzialmente una buona notizia, dal momento che è una molecola ritrovabile nei prodotti anti-invecchiamento e non sempre classificabile come “Doping” sulle etichette.

Lo sconto di pena è quindi un’ipotesi non remota, dal momento che la strategia difensiva potrà essere rimodulata sulla tesi di una “contaminazione” dell’integratore non proibito.

Il campo ha dato risposte incoraggianti

Il Derby ha convinto i suoi tifosi che la Juve è tornata finalmente a lottare per lo scudetto. La partita non era semplice, le assenze l’hanno resa ancora più difficile: nell’anticipo delle 18 dell’ottava giornata va in scena il derby della Mole allo Juventus Stadium. A mancare sono gli attori principali dell’attacco bianconero: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Dopo un primo tempo a tratti soporifero, la Madama si è sbloccata sugli sviluppi di calcio d’angolo, con una doppia deviazione vincente del pluricriticato Federico Gatti, reduce dall’horror night di Reggio Emilia. Un altro corner ha poi indirizzato la partita sul definitivo 2-0, con il tap-in di Arek Milik in area di rigore.

Un assist dall’altro campo

Sul campo di Marassi, l’altro anticipo vedeva di fronte Genoa e Milan: la notizia positiva per Allegri è che due francesi milanisti saranno indisponibili nel prossimo turno (ci sarà infatti Milan-Juventus dopo la sosta). Trattasi di Theo Hernandez (ammonito ma era diffidato) e Mike Maignan, espulso a seguito di un’entrata scomposta su Ekuban.

Se dunque l’allenatore livornese non avrà a disposizione Pogba a tempo indeterminato, potrà comunque contare su due assenze decisive per uno dei principali rivali nella lotta al tricolore.