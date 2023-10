Arriva il licenziamento ufficiale del club | Già definito il ritorno a Manchester per il 10

Il numero 10 non ha più niente da fare in città, dopo essere stato licenziato: per lui praticamente tutto fatto per il ritorno a Manchester.

Ci sono storie che fanno fatica ad autoconcludersi e, anche quando la parola FINE sembra essere scritta nell’ultima pagina del libro, ecco che l’editore annuncia un nuovo attesissimo sequel.

È quello che potrebbe succedere ad esempio a Paul Pogba, che arrivato a 30 anni, può dire di aver vissuto e sudato solo per 2 maglie in carriera: quelle del Manchester United e della Juventus, a più riprese tra il 2009 e il 2023.

Riprese che non sono state certo costanti nel tempo, avendo assistito a diverse versioni del Polpo nel tempo: da quella acerba e talentuosa della prima Juventus di Antonio Conte alla maturità calcistica con Allegri nel 2016, fino ad arrivare a quella sempre infortunata negli ultimi anni o addirittura in attesa di giudizio per la positività a sostanze proibite.

Infatti, la positività al Dhea che è stata segnalata a seguito dei controlli antidoping successivi ad Udinese-Juventus (prima giornata di questo campionato), ha di fatto chiuso la carriera juventina del francese, che ora potrebbe tornare nella città inglese per scontare la squalifica.

Un altro 10 torna a casa

Trattasi di Wayne Rooney, leggendario numero 10 del Manchester United, che da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore nel campionato che lo accolse come calciatore dopo l’esperienza all’Everton.

L’ex attaccante inglese si trasferì in MLS nel 2018, al D.C. United per poi effettuare l’ultimo canto del cigno britannico al Derby County, con il quale si avvia al mondo manageriale nella stagione 2021-22, la sua prima da allenatore.

Back Home Again

Il fortunato album di John Denver può dare il titolo agli ultimi giorni di Wazza (così lo chiamano i tifosi inglesi) in terra americana. Il 37enne originario di Croxteth è stato esonerato dal D.C. United, squadra che allenava dal 2022 dopo aver ottenuto risultati non all’altezza della sua fama: 14 vittorie, 13 pareggi e 26 sconfitte, questo il suo score finale. Farà dunque presto ritorno nella sua Manchester.

Il comunicato ufficiale del club non lascia adito ad interpretazioni: “Abbiamo parlato con Wayne e insieme concordiamo sul fatto che sia arrivata l’ora di separarci. Questa decisione apre la strada affinché il nostro prossimo Direttore Generale abbia la piena opportunità di impartire una nuova filosofia e struttura al nostro operato, che inizia con l’individuazione attenta di un Coach, che si allineerà al meglio con quest’idea”