“Dimissioni di Garcia”: Napoli, il banco è saltato | Decisione inevitabile

L’ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina ha gettato l’ambiente nello sconforto più totale.

I tifosi sugli spalti non avevano più parole. Vedere l’incedere della Fiorentina nella propria metà campo non faceva pensare a nulla di buono. Le ripartenze di Osimhen non sono state altrettanto efficaci. Il Napoli esce con le ossa rotte dal confronto con la Viola.

Gli azzurri sono mancati soprattutto dal punto di vista della cattiveria agonistica e dell’aggressività. A parte le solite fiammate, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno dimostrato di avere più fame. Tre gol e due pali (con il primo che è stato trasformato in gol da Brekalo, ndr) contro una squadra ancora convalescente.

Chissà cosa si saranno detti nello spogliatoio Garcia e i suoi uomini con la classifica che ora piange. Il primo posto occupato dal Milan, dopo sole 8 giornate, è distante già 7 punti. Una voragine che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il presidente De Laurentiis riflette.

Al di là del paragone con il Napoli di un anno fa, a preoccupare sono la mancanza di concentrazione per tutto l’arco dei 90 minuti e le solite amnesie difensive. Il mercato non ha portato una soluzione e la squadra ne risente in campo. Tra Real e Fiorentina sono stati ben 6 i gol incassati da Meret e compagni.

Dalla festa all’incubo: la reazione di Spalletti

Proprio Napoli-Fiorentina, al termine della passata stagione, era stata la perfetta festa scudetto dopo una cavalcata che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Sono lontani quei tempi e tra gli spettatori illustri del posticipo dell’8° giornata c’era anche lui, Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il CT della Nazionale avrebbe seguito con alcuni collaboratori l’evento del Maradona. Il sentimento prevalente al fischio finale è stato il rammarico. In pochi mesi tutto sembra essere cambiato e i tifosi si interrogano sulla durata del nuovo progetto.

Che flop: i tifosi vogliono la sua testa

Intanto sul web montano la rabbia e la delusione. Un tifoso su Twitter vuole vedere il sereno tra tutte queste nubi. “Ho criticato ed ero deluso, volevo le dimissioni di Garcia e gli ho dato la colpa dello scempio che stavamo guardando”.

La stagione è ancora molto lunga. “Il tempo è galantuomo e se gli darà ragione anche quest’anno, sarò felice di dovermi rimangiare tutto“. L’hashtag, inutile sottolinearlo, è quel Forza Napoli Sempre che guida il tifo in questo inaspettato momento di difficoltà.