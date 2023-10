A 34 anni torna in Nazionale: Spalletti spiazza tutti e lo convoca | Ecco il nome a sorpresa

Una scelta che farà discutere. Il calciatore, non più giovanissimo, si è meritato questa nuova chance.

L’identikit è quello di un giocatore duttile ed estremamente intelligente tatticamente. La chiamata arriva in un momento in cui gli infortuni hanno frenato la corsa dei club italiani, mettendo a rischio qualche punto di troppo per la classifica.

Luciano Spalletti stupisce ancora e concede una chance a un calciatore che, come il vino, migliora con il passare degli anni. Una garanzia per il suo allenatore e un modello per i più giovani, molti dei quali dovranno sopportarlo ancora per un po’ prima di avere la loro chance.

Dal club di appartenenza il CT della Nazionale ha pescato anche un altro compagno di squadra, uno dei veterani del gruppo. Tradotto sì alle giovani promesse ma prima di tutto priorità a chi conosce il mestiere e in campo dà sempre tutto.

Ecco perché la chiamata tutto sommato era nell’aria e non ha sorpreso quei tifosi che seguono il proprio beniamino ogni settimana, macinando chilometri come il jolly a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Che sorpresa: bentornato Jack

In vista delle gare della Nazionale italiana contro Malta (il prossimo 14 ottobre, ndr) e Inghilterra (17 ottobre) Luciano Spalletti ha deciso di convocare Jack Bonaventura. L’esperienza del centrocampista 34enne che ha vestito le maglie di Atalanta, Milan e ora Fiorentina, può rivelarsi preziosa in questa fase della campagna azzurra.

Assieme a lui ecco Cristiano Biraghi, capitano della Viola e simbolo di un Rinascimento calcistico che fa della praticità il suo primo punto. Gli azzurri non possono sbagliare e il CT Spalletti ha rimandato gli esperimenti alle prossime gare. Nella lista dei convocati troviamo tutta la determinazione di un gruppo che vuole dimostrare di non voler fallire l’obiettivo.

La curiosità: Firenze è un po’ più azzurra

Il retroscena legato al ritorno in Nazionale di Bonaventura è molto curioso e a svelarlo è La Nazione. Il centrocampista torna a vestire la maglia azzurra dopo l’ultima apparizione contro la Moldavia (partita vinta per 6-0, ndr), nel teatro che conosce meglio di tutti: lo stadio Franchi.

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano gongola. Il suo lavoro ha portato dei frutti che tutto l’ambiente si aspettava. Dopo la sosta si aspetta due giocatori rivitalizzati e ancora più carichi per inseguire l’obiettivo europeo. Il modo migliore per preparare un nuovo tour de force.