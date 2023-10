Juve ti saluto: cessione a titolo definitivo | A giugno firma con loro

Il calciatore non attenderà ancora. Via dalla Juventus per imporsi in un altro club. I dettagli del colpo di mercato.

In casa Juventus il mercato è stato quasi un aspetto secondario se si guardano i volti nuovi presenti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Senza la partecipazione alle competizioni europee la società ha optato per una strategia più conservativa.

Alcuni tifosi però non sono d’accordo. La Juventus deve avere l’obbligo di perseguire la vittoria e qualche occasione estiva non è stata sfruttata al meglio. Tuttavia il campo ha parlato e lo ha fatto in modo forte e chiaro. Chiesa e Vlahovic stanno dando risposte importanti dopo le critiche.

I bianconeri preparano il derby di Torino con rinnovato ottimismo. Il punto conquistato a Bergamo contro l’Atalanta, per quello che si è visto in campo, sa di bicchiere mezzo pieno. Contro i granata di Ivan Juric la tradizione sorride alla Vecchia Signora. Un motivo in più per portare a casa la vittoria.

I numeri dicono Juve: in ben 76 occasioni a festeggiare al fischio finale sono stati i calciatori con il bianconero indosso. Soltanto in 35 occasioni ha invece esultato l’altra parte di Torino. Un derby che vale molto anche per Ivan Juric, chiamato al test della continuità.

La scelta che arriva da lontano

L’arrivo del nuovo Football Director Cristiano Giuntoli è stato solo il primo passo di un nuovo corso che, nei fatti, deve ancora iniziare. Le difficoltà sul mercato partono da lontano: la società non ha aperto i rubinetti per allestire una squadra migliore di quella che ha sfiorato l’Europa.

Le necessità del bilancio hanno così portato a vedere in campo una Juventus che ha delle certezze e che dovrà migliorare attraverso il gioco. Il popolo bianconero, da questo punto di vista, si aspetta molto di più dal proprio tecnico Massimiliano Allegri.

La Juventus ha deciso: sarà ceduto

I piani della Juventus per il futuro sono già chiari. Un mix di veterani e giovani dovrà lottare per traguardi sempre più ambiziosi. Il primo obiettivo si chiama Champions League. Tra i calciatori che non dovrebbero far parte del gruppo che affronterà la prossima stagione c’è un giovane talento.

Stiamo parlando di Enzo Barrenechea, il classe 2001 in prestito al Frosinone. Giuntoli e il suo staff, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, hanno deciso: il centrocampista sarà sacrificato a fine stagione per fare cassa e reinvestire il tesoretto per altri colpi in entrata.