Futuro De Ketelaere, tra le due litiganti la terza gode | Ecco chi se lo porta a casa

Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il ritorno, ecco la nuova opportunità. Ora il giocatore deve scegliere.

In quanti avrebbero scommesso sulle doti di Charles De Ketelaere? Ci ha puntato inizialmente il Milan, gettando la spugna di fronte a un’incompatibilità tattica con l’idea di calcio di Stefano Pioli e il malcontento dei tifosi. Ci sta riprovando (con successo) l’Atalanta.

Gian Piero Gasperini ha ricordato come un grande club come il Milan abbia deciso di investire su un talento del genere. Il resto lo farà il tempo, con il fantasista belga che sembra aver cambiato attitudine, ormai perfettamente calato nella realtà nerazzurra.

Il futuro è ancora un rebus perché questa dovrà essere l’annata della rinascita. Troppo facile parlare adesso. Ci vuole lungimiranza. Dopo poche apparizioni in rossonero, ecco la nuova ripartenza in grande stile. Chi conosce CDK assicura: il calciatore è pronto per una big. Per arrivarci serve lasciare il segno.

La prossima estate sarà molto intrigante da questo punto di vista, con l’Atalanta che dovrà decidere se riscattare il calciatore e affidargli le chiavi della trequarti. Il campo ha già fornito le prime indicazioni in tal senso. Gasperini sa come valorizzare il talento e i tifosi ringraziano.

L’ironia sul web poi la svolta

I tifosi rossoneri non potevano crederci. A poche ore dal passaggio di De Ketelaere all’Atalanta il presagio: “Vedrai che ora diventerà un fenomeno”. Restando con i piedi per terra e fedeli alla cronaca, il belga ha dimostrato con i fatti di essere un calciatore più maturo.

Con i primi gol in nerazzurro sono arrivati i primi post ironici sul web. Troppo tardi per tornare indietro. Ora il futuro del giocatore sarà a Bergamo o altrove ma la sensazione generale è che l’ex Milan abbia imparato la lezione. Le parole di Gasperini vanno proprio in questa direzione.

L’investitura di Gasperini: è pronto per una big

Nell’ultima uscita europea contro lo Sporting Lisbona il tecnico ha promosso il giocatore, esaltandone le doti. Per il tecnico è stato “più facile” inserire un giocatore che ha comunque respirato l’aria di una big e imparato molto dall’ambiente. La svolta è vicina e arriva dal mercato.

In attesa di capire se CDK continuerà a stupire con la maglia della Dea, in Premier League si stanno accorgendo delle doti dell’ex Bruges. Chissà se a Bergamo saranno tutti d’accordo sul futuro del trequartista. Per ora meglio concentrarsi sul campo e vivere con gioia le giocate a favore di Lookman e compagni.