“Non potrà tornare indietro”: Osimhen, dopo l’addio un’unica strada | Tifosi sconvolti

Fanno discutere le dichiarazioni dell’ormai ex attaccante del Napoli: le sue esultanze polemiche sono un chiaro segnale dell’addio imminente.

C’era una volta il Napoli che veniva considerato dai grandi attaccanti come un punto di arrivo e non un punto di partenza. Per informazioni, chiedere al più grande di tutti: Diego Armando Maradona ha associato la sua classe pura alla città partenopea e così continuerà ad essere, per sempre.

Una ventina di anni più tardi rispetto al suo addio, un suo connazionale cominciò un esodo che non sembra avere ancora fine per le punte di diamante azzurre: stiamo parlando di Ezequiel Lavezzi, primo grande condottiero dal ritorno in Serie A del 2007, andato al PSG per la bellezza di 30 milioni di euro.

A raggiungere il Pocho nel 2013 fu el Matador, Edinson Cavani, il primo grandissimo bomber dai tempi di Careca a vestire la maglia azzurra: nei due anni sotto il Vesuvio, l’uruguagio mise a segno la bellezza di 104 gol, ridando lustro europeo ad un ambiente caldissimo. 64 milioni di euro fu la cifra che i parigini sborsarono per lui.

Dulcis in fundo, si fa per dire, la madre di tutte le cessioni: Gonzalo Higuaìn, alla fine di uno splendido triennio in cui ridefinisce il record di marcature in una singola stagione, passa ai rivali di sempre della Juventus, che per lui paga la clausola rescissoria di 90 milioni di euro.

Il prossimo sarà Osimhen?

L’emergenza Tik Tok sembra essere ormai superata, con il nigeriano in campo e per di più decisivo come suo solito. Eppure la frattura sembra a molti ormai insanabile, quella tra Victor Osimhen e il Napoli: il numero 9 continua a non esultare dopo i suoi gol, dimostrando un’infelicità che sembra ormai radicata.

Per di più, il rapporto freddo e distaccato che sembra aver intrapreso con Rudi Garcia fa suonare mille campanelli d’allarme in società (che non vuole perdere il suo patrimonio più prezioso) e tra i tifosi, affezionati oltremodo all’uomo mascherato che li ha fatti tornare grandi.

Parola del ‘Pampa’

Un’ex leggenda moderna dei colori azzurri, Roberto Sosa, ha detto la sua sulla vicenda ai microfoni di Tele A, commentando le mancate esultanze: “Vorrei andare a Castel Volturno a dirglielo. Osimhen mi auguro resti, ma se tra 6 mesi andrà via si pentirà di questi gol senza esultanza e non potrà tornare indietro. Mi dispiace di questa scelta di essere triste.”

E poi ancora, citando il compianto Maradona: “Questo club è stato scelto da Diego per i suoi tifosi. Come il Boca ed il Gimnasia. Non meritano questo. Il gol è la cosa più bella, mi dispiace molto di questa scelta di Osimhen“.