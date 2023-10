Milan, triennale firmato e foto di rito | Futuro rossonero sempre più roseo

Il calciatore non ha avuto dubbi nel scegliere il Milan per il suo futuro. Il club è entusiasta e crede in nuovi successi.

Il Milan è già nel futuro. Il club di Via Aldo Rossi a Milano non vuole competere solo per il presente ma arrivare preparato alle prossime sfide. Si parte dalla Champions League e alla seconda giornata del gruppo F contro il temibile Borussia Dortmund.

I gialloneri arrivano all’appuntamento al termine di 5 risultati utili in campionato (a soli 2 punti dal Bayer Leverkusen primo in classifica, ndr). In Europa la musica è stata finora un po’ diversa. Il debutto contro il PSG al Parco dei Principi non ha tradito le attese.

Mbappé e compagni si sono imposti per 2-0, rendendo la gara contro il Milan assolutamente decisiva per prolungare il cammino del BVB nella competizione che conta. I rossoneri, dopo lo 0-0 contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali hanno un solo risultato in testa.

L’atmosfera del Signal Iduna Park (per i più romantici Westfallenstadion, ndr) sarà da brividi ma a Milanello sono già state prese le giuste contromisure. In Champions League anche un minuscolo dettaglio può far pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

Pioli come Arteta: tutto o niente

Stefano Pioli si sarà ispirato al tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta per preparare al meglio la gara contro il Dortmund. Il pericolo principale sarà quello di farsi sopraffare dalla tensione, alimentata dal “muro giallo” e da migliaia di tifosi in festa.

Ecco perché come riporta Antonio Vitiello di MilanNews, a Milanello i giocatori si sono allenati con il sottofondo dei cori da stadio dei tifosi del club tedesco. Il precedente, ovvero quello dell’Arsenal che fece lo stesso alla vigilia della gara contro il Liverpool, fece rima con una sconfitta.

Il calciatore ha firmato. Il futuro è adesso

Occhi puntati sui grandi giocatori del Milan, chiamati a una serata che confermi la grande tradizione europea del club rossonero. In futuro però potrebbe esserci anche un nome nuovo a duettare con la stella Rafael Leão. L’annuncio arriva direttamente dal canale ufficiale del Settore Giovanile rossonero.

Filippo Scotti, attaccante del 2006 del #MilanPrimavera, ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza al 2026 🔴⚫️#MilanYouth #SempreMilan pic.twitter.com/zq0rvrgSvz — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) October 2, 2023

Il club rossonero comunica che Filippo Scotti, attaccante classe 2006 del Milan, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Dopo il difensore classe 2005 Davide Bartesaghi, ecco un altro potenziale campione pronto a spiccare il volo con una maglia così prestigiosa. Sognando le notti di Champions.