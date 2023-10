Ufficiale Inter, contratto già firmato | Fianco a fianco per 3 anni

La società interista non si ferma: siglato un nuovo importante accordo.

L’Inter riparte da uno scatenato Lautaro Martinez, capace di segnare ben 4 gol nell’ultima trasferta di campionato contro la Salernitana, preparando ad Appiano Gentile la seconda gara del girone di Champions League contro il Benfica.

Un match molto delicato che arriva dopo un debutto assai complicato contro la Real Sociedad ma che ha visto gli uomini Simone Inzaghi combattere e tornare a casa con un punto prezioso. Contro l’ex Joao Mario servirà una gara da vera Inter. Gli avversari arrivano a San Siro con 0 punti in classifica.

Il portoghese non sarà l’unico volto conosciuto della serata di coppa. Il tecnico Schmidt conta molto sulle doti dell’ex bianconero Angel Di Maria, un talento sempreverde che cercherà di lasciare il segno anche nella competizione più affascinante. Una notte tutta da vivere con passione e senza rimpianti.

El Fideo rappresenta uno dei tanti pericoli di una formazione che l’Inter conosce bene, avendola affrontata l’anno scorso nella cavalcata conclusasi a Istanbul contro il Manchester City. Non si pensa solo al campo però in Viale della Liberazione: la società ha siglato un importante accordo per i prossimi tre anni.

L’accordo è ufficiale: contratto di tre anni

Se la lotta in Champions League è più viva che mai, c’è un altro obiettivo per il collega di Beppe Marotta Alessandro Antonello. Da Ceo Corporate e per questo responsabile delle attività aziendali e delle sponsorizzazioni, aiuta il club a centrare traguardi ambiziosi anche fuori dal campo.

L’Inter annuncia così una nuova partnership attraverso un comunicato ufficiale. Una collaborazione che ha soddisfatto ambo le parti e che quindi viene rinnovata per altre tre stagioni, fino al termine dell’annata 2025/26.

“Al fianco dell’Inter ai vertici del calcio internazionale”

Il club nerazzurro comunica di aver trovato un accordo per continuare a collaborare con Acqua San Bernardo, Official Water Partner dei nerazzurri per le prossime tre stagioni. “È un grande piacere essere ancora al fianco dell’Inter, che da sempre rappresenta l’Italia ai vertici del calcio internazionale” dice Antonio Biella, dg di San Bernardo.

Grazie a questo accordo, “Acqua San Bernardo sarà a disposizione di tutte le squadre maschili e femminili, nonché nelle sale hospitality dello Stadio San Siro, sia in occasione di tutte le conferenze stampa che per gli altri eventi ufficiali del club”. L’augurio del mondo Inter è che questa collaborazione possa accompagnare nuovi successi in ambito commerciale e sportivo.