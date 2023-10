Out per 3 mesi: brutta notizia in casa Inter | Il gioiello a rischio permanenza

Il calciatore ingolosisce il club. Simone Inzaghi trema e i tifosi sono pronti ad alzare la voce contro la società.

Alcuni intrecci di mercato possono nascere da un momento all’altro in seguito ad eventi assolutamente non previsti. Parte tutto da un brutto infortunio e la necessità di reperire un sostituto all’altezza, magari un obiettivo già inseguito nel corso delle passate stagioni.

Dall’altra parte un club importante che lotta per campionato e Champions League e non vorrebbe privarsi della sua stella. Due posizioni che possono sembrare distanti in apparenza e che invece possono avvicinarsi grazie alla giusta offerta e la capacità di generare una plusvalenza.

Ci stanno pensando l’Inter come altri club italiani, incapaci di fronte a proposte importanti di rispedire al mittente tali offerte. Il calciatore in questione è diventato una colonna di un reparto che sta cambiando pelle, alternando profili esperti a giovani tutti da scoprire.

I nerazzurri sanno però che sarebbe alquanto difficile sostituire il difensore, legato ai colori che ama e che rappresenta con orgoglio ogni domenica, da un contratto fino al giugno del 2028.

Allarme Inter: il giocatore può partire

Si è spesso parlato nelle ultime stagioni di cessioni dei big della rosa per far respirare il bilancio e dare l’assalto a calciatori più giovani e dal sicuro avvenire. Una politica che ha trovato in Viale della Liberazione pareri contrastanti. Di fronte alle necessità della società il tecnico Inzaghi ha mostrato qualche perplessità.

La storia all’Inter di Alessandro Bastoni non dovrebbe subire scossoni nell’immediato ma c’è un importante club di Premier League sulle sue tracce. Si tratta del Manchester United di ten Hag, alle prese con il grave infortunio di un giocatore della rosa. Il mercato può aiutare i Red Devils.

Brutto infortunio e assalto a Bastoni

Dopo la brutta sconfitta contro il Crystal Palace a Manchester si studiano le soluzioni per una ripartenza che dovrà essere feroce. Il divario con le prime della classe è già molto ampio e il tifo ribolle di rabbia. Secondo il Daily Mail questo cambio di rotta non avrà tra i suoi interpreti il difensore Lisandro Martinez.

Il campione del mondo argentino si sottoporrà a un nuovo intervento al metatarso e non sarà disponibile prima di 2-3 mesi. Lo United vuole scongiurare altri episodi di questo tipo e per la prossima estate ha scritto nella sua lista il nome di Alessandro Bastoni, vero e proprio leader del gruppo di Inzaghi. Di fronte a un’offerta folle il club nerazzurro potrebbe pensare a un futuro senza il suo gioiello.