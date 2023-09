Dietrofront in Arabia: la stella più luminosa ci ha ripensato | Futuro già deciso

Il calciatore non sembra essere più così convinto della scelta. Si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso ritorno.

Sarà la nostalgia o semplicemente la convinzione che il percorso di un grande calciatore debba concludersi in un certo modo. Un cerchio che si chiude nel punto in cui tutto è iniziato. Se all’inizio della carriera la partenza è stata necessaria, il ritorno a casa diventa inevitabile.

È successo a tanti altri campioni, desiderosi di rientrare in patria dopo aver stupito tifosi, fatto parlare di sé e vinto trofei. Forse a pesare è anche quel fisiologico percorso di crescita che ti porta a considerare altre priorità a cui prima non davi un peso così importante.

Ecco perché l’Arabia Saudita e i suoi milioni sono soltanto un’illusione, una tappa di un viaggio che si concluderà dove ti sentirai a casa e in pace con te stesso. Per il calciatore in questione è persino difficile definire il concetto di casa, essendo impossibile scindere il personaggio dall’atleta.

Un sogno che coincide con un progetto ben preciso. Tornare là dove il mondo si è accorto di te e preparare in grande stile, l’ultimo importante avvenimento di una carriera unica.

Ecco la data da segnare sul calendario

Il trasferimento all’Al Hilal ha scosso milioni di appassionati di quel futebol che pensavano non sarebbe mai tramontato. Quel calcio bailado che appartiene ai bambini per strada o ai romantici di uno sport che diventa presto ossessione. A questa categoria appartiene un giocatore speciale.

Si tratta di Neymar, la stella brasiliana che ha recentemente superato Pelè nella storia della seleção con le sue 79 reti in 125 presenze. L’idolo di una generazione che crede nella passione e nel divertimento. O Ney ha un’idea ben precisa per il futuro. Un proposito da realizzare nel 2025.

Neymar ha scelto la sua destinazione

L’ex giocoliere di PSG e Barcellona ha deciso quale sarà l’ultimo step della sua carriera. Nel 2025, terminato il suo contratto all’Al Hilal, Neymar tornerà in Brasile con l’obiettivo di preparare al meglio il mondiale del 2026. L’ultima occasione per scrivere la storia.

Secondo i media brasiliani il giocatore tornerà ad indossare la maglia del suo amato Santos, il club che lo ha aiutato a mettersi in mostra prima di sbarcare in Europa. Il giocatore vuole lasciare il segno e conquistare quel titolo che manca nella sua bacheca. L’ultimo atto di una carriera perfettamente coerente con le bizze del personaggio.