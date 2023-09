‘Impossibile da rifiutare’: Mkhitaryan, stavolta è tutto vero | Offerta da capogiro

Difficile dire di no a un’offerta del genere. Il calciatore sta valutando se lasciare l’Inter.

Un vero e proprio talismano per l’Inter. Un insostituibile, un calciatore in grado di guidare in maniera silenziosa i compagni in campo. Henrikh Mkhitaryan è questo e molto altro ancora, il centrocampista tuttofare dell’Inter. Arrivato a parametro zero dalla Roma, in tanti avevano nutrito dei dubbi.

Ora sono tutti sul carro. La doppietta nel derby, la corsa al 91′ per rincorrere gli avversari e mettere al sicuro il risultato. Esperienza, generosità e quell’intelligenza tattica che possono vantare in pochi. In un campionato nel quale finalmente sbocciano nuove promesse, l’usato sicuro ha ancora il suo fascino.

Simone Inzaghi ci ha pensato bene prima di relegare l’armeno alla panchina. Decisivo anche quando non entra nel tabellino dei marcatori, la sua presenza è fondamentale in termini di equilibrio. Quando si inserisce, fa quasi sempre male. Basta chiedere ai rossoneri e rivedere le immagini degli ultimi derby.

La società vuole puntare forte su Mkhi anche per la prossima stagione ma al momento il rinnovo del suo contratto non è una priorità. Ecco perché potrebbero inserirsi altri club, desiderosi di rinforzarsi grazie a una vera e propria occasione di mercato.

Il calciatore è a un bivio

Rinnovare con l’Inter, mettendo davanti a tutto e tutti il piacere per una vita da calciatore a Milano oppure cambiare vita e strappare l’ultimo ricco contratto della carriera. Sono queste le due strade che si intravedono all’orizzonte. Nessun ultimatum: il club nerazzurro non ha fretta.

Come riportato da FcInterNews infatti Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno in cima alla lista delle priorità altri due nomi: Federico Dimarco e Lautaro Martinez. L’aspetto anagrafico conta eccome, così come la crescita esponenziale in campo e fuori di altre due colonne del progetto a tinte nerazzurre.

Un’offerta difficile da rifiutare

Nelle ultime ore sarebbe arrivata a Mkhitaryan un’offerta per cambiare vita e concludere in bellezza una carriera incredibile. L’Arabia Saudita ha ancora fame e tenta il giocatore con una proposta da circa 6 milioni di euro a stagione per due anni, esattamente il doppio di quanto percepisce in nerazzurro fino al termine di questa stagione.

Un’offerta da capogiro per un 34enne che però ama l’ambiente in cui si sta esprimendo e si sente ancora utile alla causa. L’ultima parola potrebbe toccare anche al tecnico Simone Inzaghi. Il talismano non si tocca. Con lui in campo l’Inter sa sempre cosa fare.