Inter, la Juve ti angoscia | Sembrava tutto fatto, ora il terrore per un nuovo Bremer

Le strade di bianconeri e nerazzurri potrebbero incrociarsi ancora una volta. Il calciatore al centro di un intreccio di mercato.

Una storia infinita. Inter e Juventus vivono momenti contrapposti tra campo e vicende societarie, con un unico punto in comune. Se i nerazzurri viaggiano col vento in poppa dopo le 5 vittorie consecutive in campionato, per i bianconeri è già tempo di critiche.

Il processo a Massimiliano Allegri è sempre aperto e i toni si acuiscono ogniqualvolta la squadra non porta a casa i tre punti. Alcune difficoltà economiche invece sono familiari a due club che devono reinventarsi ogni stagione per trovare soluzioni efficienti sul mercato.

L’Inter di Beppe Marotta è comunque riuscita sulla carta a rinforzare la rosa, consegnando a Simone Inzaghi due team altamente competitivi. A Vinovo i volti nuovi non sono stati molti e si punta tutto sulla coppia gol composta da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Umori contrapposti e una sensazione dietro l’angolo. Come successo in passato lo sgambetto è possibile a determinate condizioni. Il dirigente che ha vissuto anni importanti proprio in bianconero vuole evitare a tutti i costi una nuova beffa.

Il precedente che spaventa i nerazzurri

Il calciatore aveva l’accordo con l’Inter e si era persino sbilanciato sui social, poi è arrivata la Juventus e ha recapitato al Torino un’offerta “che non si può rifiutare”. Gleison Bremer diventerà presto una delle colonne della Juventus ma il destino avrebbe potuto regalargli le luci di San Siro.

Con i nerazzurri era tutto fatto, poi sono arrivate proprio quelle difficoltà economiche che possono paralizzare ogni proposito. I 41 milioni di euro sborsati dalla Juventus hanno convinto il Toro a chiudere un occhio e far partire il brasiliano. Chi ha fatto l’affare?

Giuntoli sfida Marotta e il giocatore tentenna

Il nuovo Football Director della Juventus sogna un nuovo sgambetto. Dopo aver flirtato in estate con Romelu Lukaku, finito alla Roma, l’occasione ora è ancora più ghiotta. Si tratta del difensore 23enne Tiago Djalo, obiettivo di Marotta e Ausilio con un segno particolare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il nazionale portoghese ha un contratto in scadenza a giugno, condizione molto gradita a Marotta, abile nel cogliere l’attimo e assicurarsi nuovi titolari per la sua Inter. Chissà se Cristiano Giuntoli questa volta sarà più scaltro nel mettere a segno questa importante operazione di mercato.